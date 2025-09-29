Tras la muerte de Liam Payne; One direction sufre la muerte de otro integrante

La industria musical está de luto. A un año de la muerte de Liam Payne, se confirmó el deceso de una figura que marcó a One direction. La noticia se dio a conocer a través de redes sociales y rápidamente generó una ola de reacciones entre celebridades que compartieron escenario y vida con él.

Mira: Kate Cassidy, novia de Liam Payne, recibe impactante señal del cantante a 10 meses de su muerte

One Direction ganando American Music Awards / Instagram: @harrystyles

¿Qué integrante de One direction murió?

Aunque muchos pensaron que se trataba de un exmiembro de la banda, la triste noticia corresponde al coreógrafo británico Paul Roberts, figura clave en la historia escénica de One direction, Harry Styles y las Spice Girls. Su fallecimiento fue confirmado el 26 de septiembre de 2025.

La noticia fue dada a conocer por su pareja, el director Phil Griffin, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales:

“Pablo falleció suavemente en casa, rodeado de su familia. Su partida, al igual que su vida, se llenó de gracia. DEP”. Phil Griffin

El anuncio se publicó en la cuenta oficial de Instagram de Roberts, donde rápidamente comenzaron a llegar mensajes de despedida por parte de amigos, colegas y fans. La comunidad artística se volcó en homenajes, reconociendo el legado de un hombre que marcó la historia del pop internacional con su talento y sensibilidad.

Lee: Zayn Malik rinde un emotivo homenaje a Liam Payne en su concierto en CDMX

¿De qué murió Paul Roberts, el coreógrafo de One direction?

Su pareja, el director Phil Griffin, a través de redes sociales también dio a conocer la causa de su muerte. En un mensaje lleno de amor y respeto, escribió:

“En la noche del 26 de septiembre de 2025, después de una valiente batalla contra el cáncer, Pablo falleció suavemente en casa, rodeado de su familia. Su partida, al igual que su vida, se llenó de gracia. DEP”. Phil Griffin

Paul Roberts tenía 52 años y llevaba tiempo enfrentando la enfermedad. Su lucha fue silenciosa pero valiente y su muerte ha generado una ola de mensajes de cariño en redes sociales por parte de fans, colegas y amigos.

La ola de reacciones no tardó en inundar las redes sociales. Miles de fanáticos compartieron videos, fotos y recuerdos de Paul Roberts durante su trabajo con One direction, además de mensajes de despedida que muestran cuánto lo apreciaban.

Lottie Tomlinson, hermana de Louis Tomlinson exintegrante de One direction, se limitó a dejar dos emojis que lo dicen todo: un corazón roto y una carita llorando.

El cantante Sam Smith también lamento su muerte y escribió: “Esto es desconsolador, mis pensamientos y mi corazón están con su familia y amigos en estos momentos difíciles. Paul era una luz en este mundo, nunca olvidaré su amabilidad y su brillo”.

Lo más llamativo es que, hasta el momento, ninguno de los exintegrantes de One direction ha hecho declaraciones públicas sobre esta pérdida. La noticia llega un año después del fallecimiento de Liam Payne en 2024.

Te puede interesar: Caso de Liam Payne llega a su fin: su familia acepta el fallo y retira cargos

¿Cómo fue el último adiós de los fans y famosos a Paul Roberts, coreógrafo de One Direction?

Paul Roberts fue un reconocido coreógrafo británico que dejó una huella profunda en la industria de la música internacional. Su nombre está ligado a artistas y bandas de gran nivel como One direction, Harry Styles, Katy Perry, Spice Girls y hasta Paul McCartney. Con más de dos décadas de trayectoria, Roberts se consolidó como un creativo capaz de transformar los escenarios en espectáculos memorables.

En el caso de One direction, su papel fue clave en los shows que marcaron a la boyband durante su época de mayor éxito mundial. Era el encargado de diseñar movimientos, armar coreografías y coordinar puestas en escena que conectaran directamente con los fans. Muchos seguidores recuerdan que gracias a él, las presentaciones en vivo del grupo tenían un sello único que mezclaba frescura, dinamismo y cercanía con el público.

Además, según reportes recientes, Paul estaba trabajando en un nuevo ballet inspirado en Quadrophenia, y hasta ahora no se sabe sí logro terminarlo.