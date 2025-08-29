Kate Cassidy, novia de Liam Payne, recibe impactante señal del cantante a 10 meses de su muerte

A casi un año de la trágica muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, los fans y allegados del cantante continúan recordándolo

La noticia de la muerte de Payne impactó al mundo el 16 de octubre del año pasado, dejando un gran dolor en la música y en quienes lo conocieron de cerca. Entre ellos, Kate Cassidy, su última pareja, quien ha compartido un mensaje que recibió del artista y que ha conmovido a miles en redes sociales.

¿De qué murió Liam Payne de One Direction?

Liam Payne murió trágicamente al caer desde el tercer piso del Hotel Casa Sur en Buenos Aires, Argentina, el 16 de octubre del año pasado.

Inicialmente, se sospechó que Liam se habría quitado la vida. Sin embargo, las investigaciones policiales y la autopsia determinaron que no hubo una planificación detrás de la caída. De acuerdo con las autoridades, la postura en la que quedó el cuerpo sugiere que el artista no habría intentado protegerse en el impacto. Lamentablemente, sufrió un politraumatismo severo, así como hemorragias internas y externas, lo que causó su muerte en el acto.

Las autopsias realizadas a su cuerpo confirmaron que el cantante había consumido sustancias ilícitas antes del accidente, lo que derivó a más especulaciones sobre los motivos de su deceso. La noticia conmocionó a fans alrededor del mundo y a numerosas celebridades, quienes manifestaron su dolor mediante emotivos mensajes y homenajes póstumos.

Los miembros de One Direction también estuvieron presentes en el funeral en el país natal de Payne, dejando de lado los conflictos pasados y recordando la trayectoria de su compañero y amigo.

Liam Payne

¿Quién es Kate Cassidy, última pareja de Liam Payne de One direction?

Kate Cassidy es una influencer y modelo británica-estadounidense que ganó notoriedad por su relación con Liam Payne.

Aunque no es una figura ampliamente conocida en la industria del entretenimiento, Cassidy recibió atención en redes sociales y en los medios debido a su romance con el cantante. Su relación con Payne se hizo pública a finales de 2022. Desde entonces, fueron vistos juntos en diversos eventos y alfombras rojas.

Kate Cassidy, la última pareja del cantante, había mantenido una relación sentimental con Payne desde el 2022. Aunque la pareja trataba de llevar su relación con discreción, los seguidores de ambos pudieron observar momentos felices que compartían juntos a través de sus redes sociales.

Kate no estaba con él en el momento del accidente

¿Qué mensaje recibió Kate Cassidy de Liam Payne que emocionó en redes?

Recientemente, Kate Cassidy compartió en Instagram un momento que describió como una señal directa de Liam Payne. Según la joven, mientras pensaba en el cantante, notó una frase pintada en un edificio que decía: “Mírame proteger tu corazón”. Visiblemente emocionada y al borde del llanto, Cassidy grabó un video mostrando la frase y escribió en la descripción: “Las señales son reales”.

La publicación rápidamente generó miles de comentarios de fans y Directioners: “Liam siempre te está cuidando”, “Siempre está contigo”, “Tu ángel siempre está a tu lado”, entre otros, destacando el impacto emotivo de la señal que Kate Cassidy compartió.

La modelo también lo recordó este viernes por el que sería su cumpleaños número 32: “Un día especial para el alma más especial. Te extraño muchísimo. Feliz cumpleaños, Liam. Ojalá pudiéramos celebrarlo juntos. Supongo que en la próxima vida.”

