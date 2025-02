Novia de Liam Payne, Kate Cassidy declara por qué lo dejó solo en Argentina y lo que cree que le pasó

Han pasado poco más de tres meses desde la trágica muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, y su expareja, Kate Cassidy, finalmente ha hablado sobre lo sucedido.

En una entrevista exclusiva con ‘The Sun’, la influencer se defendió de las críticas que ha recibido tras haber dejado solo al cantante en Buenos Aires, Argentina, cuatro días antes de su fallecimiento.

Kate Cassidy y Liam Payne: lo que ocurrió antes de la tragedia

Liam Payne perdió la vida en octubre de 2024 tras caer del balcón de su habitación en un hotel de Buenos Aires. Desde entonces, han surgido múltiples especulaciones sobre su estado emocional y la relación que tenía con Kate Cassidy, quien había viajado con él a Argentina pero decidió regresar sola a Miami días antes del incidente.

En redes sociales, la joven recibió ataques por supuestamente haber abandonado al cantante en medio de problemas personales y mentales, así como sus adicciones. Sin embargo, en su conversación para el diario, Cassidy negó que su partida estuviera relacionada con una ruptura o con conflictos de pareja.

“El amor es muy optimista y uno únicamente espera que todo salga bien al final. Obviamente, si lo hubiera sabido, si hubiera podido ver el futuro, nunca me habría ido de Argentina”, aseguró muy afectada.

Esta fue la última foto que tuvieron juntos en Argentina / Snapchat

Entonces… ¿Por qué Kate Cassidy dejó a Liam Payne en Argentina?

Cassidy explicó que su decisión de viajar de regreso a Miami no fue impulsiva ni estaba motivada por problemas con Liam. Según ella, ambos tenían responsabilidades que atender, entre ellas, el cuidado de su mascota Nala, a quien adoptaron juntos un mes antes de la tragedia.

“Tenía una responsabilidad. Teníamos una responsabilidad. Teníamos a nuestra perra y, claramente, nunca pensé que esto sucedería”, señaló.

También aclaró que no era la primera vez que viajaban por separado y que Liam se encontraba bien cuando ella se fue del país. “Fue un accidente trágico y no, nunca pensé que (se muriera). Pero, ya sabes, teníamos nuestras propias vidas separadas; esta no era la primera vez que viajábamos por separado”, dijo.

Kate Cassidy rompe el silencio sobre sus últimos días con Liam Payne y su último mensaje

Kate y Liam habían viajado juntos a Argentina en octubre de 2024, pero ella interrumpió las vacaciones cuando decidió dejar el país y regresar a Miami aparentemente ante la petición de Liam de quedarse más tiempo en Buenos Aires.

Días después, Liam murió al caer de un tercer piso de un hotel. De acuerdo con la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional de Argentina, el examen toxicológico realizado tras la muerte del cantante reveló la presencia de alcohol, drogas y un antidepresivo recetado en su organismo, aunque la causa del fallecimiento fue la caída.

Ante esto, Kate Cassidy insistió en que Liam estaba “emocionalmente estable y feliz” cuando ella dejó Argentina.

“Liam estaba muy bien de la cabeza cuando me fui de Argentina. Estábamos muy bien, llenos de amor; él estaba muy feliz y positivo, y no puedo creer cómo terminaron las cosas”, indicó.

Sin embargo, Kate sí reconoció la lucha de Liam en contra de las adicciones. “Con la adicción, nunca se sabe cuándo va a resurgir. Apoyé a Liam en las buenas y en las malas, y siempre amé su alma. Siempre quise estar a su lado”, dijo.

Con esto dicho, Kate concluyó que cree que la muerte de Liam fue un accidente, algo que ha sido duramente criticado por las fans del fallecido cantante, ya que las autoridades han determinado sospechosos por abandono de persona y proveer de sustancias al cantante durante su estancia en Argentina.

Aunque es la primera vez que Kate Cassidy habla al respecto, las fans de Liam la han criticado duramente por sus palabras ya que curiosamente salió a dar su versión ante los medios un día antes de que se lleven a cabo importantes procedimientos en la investigación.

Kate Cassidy agregó que estaba emocionada por saber si Liam volvería pronto a su casa para decorar para Halloween y le mandó un último mensaje diciendo: “No puedo esperar a que vengas a casa y la veas”.

¿Cómo se enteró la novia de Liam que el cantante había muerto? Se desmayó al saberlo

En la entrevista, Cassidy explicó que fue alertada de la muerte de su novio Liam Payne por un amigo que le llamó para darle la noticia, aunque ella no le creyó.

“Ese momento, es como un vacío; está borrado en mi cabeza. No lo creí al principio. Pensé que era solo un rumor. O algo que alguien inventó solo para obtener vistas. Luego, instantáneamente, tuve un mal presentimiento en el estómago. Me dije, ‘¿Por qué alguien inventaría esto? ¿Es cierto?’”, recordó.

Kate contó que se desmayó momentos después y se sintió entumida, así que en su desesperación, intentó llamar a Liam ella misma, pero al no tener respuesta se contactó con su familia: “Luego estuve en contacto con su familia, y mi mamá tomó el primer vuelo para estar conmigo. Recuerdo caminar de un lado a otro por la casa. La pobre Nara (su perrita) pensó que estaba tratando de jugar. Seguía saltando hacia a mi. No dormí nada esa noche”.

La última pareja de Liam contó que no ha sido fácil procesar su partida: “Tengo 25 años. No soy experta en nada de esto, así que fue difícil, pero lo amaba y lo amaba sin importar qué. Solo hice lo que podía hacer, y lo que podía manejar hacer”, concluyó.

