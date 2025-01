One direction planea tributo a Liam Payne en los Brit awards 2025

El 16 de octubre de 2024, Liam Payne perdió la vida tras caer desde el tercer piso de su habitación en el Hotel Casasur, ubicado en Buenos Aires, Argentina. La caída, de aproximadamente 13 metros, dejó un profundo impacto en la industria musical y en sus millones de seguidores. La noticia desató una ola de condolencias y recuerdos en honor al cantante, quien se había consolidado como una figura influyente dentro y fuera de One Direction.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte. Inicialmente, se especuló que el cantante había consumido sustancias antes del accidente. No obstante, el Tribunal Forense de Buckinghamshire presentó en diciembre de 2024 un informe que confirmó que la causa oficial fue un politraumatismo provocado por la caída. El forense Crispin Butler aclaró que Payne no adoptó una postura reflexiva para protegerse, lo que sugiere que podría haber estado inconsciente al momento del incidente.

La autopsia reveló 25 heridas en el cuerpo de Liam, lo que contribuyó a las sospechas de una posible negligencia o acción deliberada. En este contexto, cinco personas fueron imputadas en Argentina, incluidas la gerente del hotel, Gilda Martin; el recepcionista, Esteban Grassi; y el mánager de Payne, Roger Nores. Además, Ezequiel Pereyra y Braian Paiz fueron acusados de suministrar sustancias al cantante. Las investigaciones siguen en curso para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.

Liam Payne

El esperado reencuentro de One direction ¿ocurrirá en los Brit awards?

A casi una década de su separación, One direction podría reunirse nuevamente, esta vez para rendir homenaje a Liam Payne. Según informes de medios británicos, los exintegrantes de la banda tienen planes de presentarse juntos en los Brit Awards 2025, un evento que reunirá a las mayores estrellas de la industria musical del Reino Unido.

La reunión estaría programada para el 1 de marzo de 2025, cuando se celebrará la gala de los premios en Londres. Esta presentación incluiría una canción especialmente dedicada a Liam Payne, quien falleció a los 31 años. Este evento sería un momento histórico para los millones de fans que han soñado con volver a ver a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik compartiendo el escenario.

El reencuentro de los exintegrantes de One direction sería el segundo en menos de seis meses. El primero ocurrió el 20 de noviembre de 2024, durante el funeral de Liam en la iglesia de St. Mary en Amersham, Reino Unido. Ese día, los excompañeros de banda se reunieron para despedir a su amigo y recordar los años que compartieron como una de las agrupaciones más icónicas de la última década.

La historia de One direction y su separación

One direction se formó en 2010 durante el programa de talentos británico The x factor Simon Cowell, cocreador de la banda y agente de talentos, reunió a cinco jóvenes con un carisma y talento innegables: Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson y Zayn Malik. Su química fue evidente desde el inicio, y su sencillo debut, “What Makes You Beautiful”, los catapultó al estrellato mundial.

Con seis años de trayectoria, la banda logró romper múltiples récords y se convirtió en un fenómeno global. Sin embargo, en marzo de 2015, Zayn Malik anunció su salida del grupo para enfocarse en su carrera como solista. Este fue el principio del fin para One Direction, que finalmente anunció su separación en agosto del mismo año.

Simon creó el grupo

Desde entonces, cada miembro ha seguido caminos diferentes, cosechando éxitos en solitario. Harry Styles se convirtió en uno de los artistas más reconocidos de su generación, mientras que Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik también han desarrollado carreras prolíficas. Liam Payne, por su parte, se destacó como solista y en proyectos empresariales antes de su trágica partida.

El tributo a Liam Payne en los Brit Awards 2025 no solo será un momento para recordar a un talento que marcó a toda una generación, sino también una oportunidad para celebrar el legado de One Direction como uno de los grupos más influyentes de la música pop. La reunión de sus integrantes promete ser un acto cargado de emoción y significado, uniendo nuevamente a millones de seguidores que nunca han dejado de soñar con su regreso. Cabe señalar, que ninguno de los miembros han dicho algo al respecto. Sin embargo, el regreso de la famosa banda británica ha emocionado a los fanáticos.

