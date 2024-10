Liam Payne: Integrantes de ‘One direction’ le dan el último adiós

Tras la inesperada noticia del fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction, el mundo de la música se ha visto conmovido. Si bien la noticia ha generado gran impacto en los fans y en la industria musical, sus excompañeros de banda habían mantenido un perfil bajo hasta ahora.

Finalmente Zayn, Louis, Niall y Harry, han decidido romper el silencio y expresar públicamente su dolor y pesar por la pérdida de su compañero. A través de un comunicado oficial publicado en su cuenta de Instagram, la banda ha compartido un emotivo mensaje dirigido a los fans y a la familia de Liam.

Exintegrantes de ‘One direction’ despiden a Liam con desgarrador mensaje

Los integrantes de ‘One direction’ en su comunicado expresan su profunda tristeza y consternación por la partida de Liam, a quien consideraban un hermano. Sin embargo, han informado que por ahora seguirán en silencio. El mensaje da pie a una posible reunión donde podrán expresar el sentir de cada integrante, pero mientras se permitirán vivir el duelo.

“Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam. Con el tiempo, y cuando todo el mundo pueda, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos mucho. Los recuerdos que compartimos con él serán apreciados para siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que lo amaban junto a nosotros. Le echaremos mucho de menos. Te queremos”, se leía en el comunicado.

El mensaje va firmado por Zayn Malik, Niall Horan, Harry Styles y Louis Tomlinson.

Louis Tomlinson, excompañero de Liam, fue el primero de los cuatro exintegrantes que compartió un mensaje de despedida.

Si bien el comunicado oficial de ‘One direction’ expresó el sentimiento colectivo del grupo, fue Louis Tomlinson quien tomó la iniciativa de compartir un mensaje personal a través de su cuenta de Instagram.

Acompañando una emotiva fotografía junto a Liam Payne durante un concierto, Louis expresó su profundo dolor y recordó los momentos especiales que compartieron.

El cantante empieza narrando cómo se conocieron cuando tenían solo 16 y 18 años: “Conocí a Liam cuando tenía 16 años y yo 18. Su voz me sorprendió al instante, pero lo más importante es que con el paso del tiempo tuve la oportunidad de ver al hermano amable que había deseado toda mi vida”.

Incluso reveló que tenían planes de volver a encontrarse en un estudio de grabación: “Liam era un compositor increíble con un gran sentido de la melodía, a menudo hablábamos de volver al estudio juntos para intentar recrear la química de composición que habíamos creado en la banda”.

Louis siempre se caracterizó por ser el más amoroso de la banda por lo que esta partida le estaba costando: “Me siento muy afortunado de haberte tenido en mi vida, pero estoy realmente luchando con la idea de decir adiós. Estoy muy agradecido de que nos hayamos acercado aún más desde la banda, hablar por teléfono durante horas, recordar todos los miles de recuerdos increíbles que tuvimos juntos es un lujo que pensé que tendría contigo de por vida. Me hubiera encantado volver a compartir escenario contigo, pero no pudo ser”.

También le prometió que su hijo siempre contará con su apoyo siempre que lo necesite: “Quiero que sepas que si (tu hijo) alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo increíble que era su padre”.

Finalmente, aseguró que su despedida le hubiera gustado fuera diferente deseándole un buen viaje a donde fuera que estuviera ahora: “Me gustaría tener la oportunidad de despedirme y decirte una vez más lo mucho que te quería. Payno, mi niño, uno de mis mejores amigos, mi hermano, te quiero tío. Que duermas bien X”.

Zayn Malik se despide de Liam Payne con desgarrador mensaje

Tras el comunicado oficial de la banda, Zayn Malik, uno de los miembros fundadores de ‘One direction’, ha expresado su dolor a través de un emotivo mensaje. Siendo el segundo integrante en pronunciarse.

Cabe destacar que fuentes cercanas al cantante revelaron al Daily Mail que Zayn se enteró de la noticia en las primeras horas de la mañana de este 17 de octubre. En ese momento se encontraba profundamente afectado por la pérdida de su amigo.

Ahora un doloroso mensaje confirmaría este sentir: ''Liam, me he encontrado hablando en voz alta contigo, esperando que puedas oírme, no puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones que teníamos que tener en nuestras vidas”.

Zayn también agradeció el tiempo y la mejor actitud que tuvo con él en los momentos más sensibles de su carrera: “Nunca pude agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando echaba de menos mi hogar a los 17 años, siempre estabas allí con una actitud positiva y una sonrisa tranquilizadora y me dejabas saber que eras mi amigo y que me amaba”.

“Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato que yo, eras testarudo, testarudo y no te importaba decirle a la gente que estaba equivocada. Aunque nos peleamos por esto algunas veces, siempre te respeté en secreto por eso. Cuando se trataba de música, Liam, eras el más calificado en todos los sentidos. Yo no sabía nada en comparación, era un niño novato sin experiencia y tú ya eras un profesional. Siempre me alegró saber que, sin importar lo que sucediera en el escenario, siempre podíamos confiar en ti para saber qué camino tomar”.

Finalmente confirmó que se encontraba devastado y aseguró que cada recuerdo lo atesoraría por siempre: “Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un último abrazo y despedirme de ti como es debido y decirte que te amaba y respetaba profundamente. Apreciaré todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón para siempre. No hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento ahora, excepto que estoy más que devastado. Espero que donde sea que estés ahora mismo estés bien y en paz y sepas lo amado que eres. Te amo, hermano’’.