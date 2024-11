Liam Payne: la policía registra las casas de dos empleados vinculados al caso

El pasado 16 de octubre, el mundo del entretenimiento recibió la impactante noticia del fallecimiento de Liam Payne, el exintegrante de One Direction, quien cayó desde el tercer piso del hotel CasaSur en Palermo, Buenos Aires.

Tras casi tres semanas de gestiones, su padre, Geoff Payne, viajó a Argentina para realizar los trámites necesarios y repatriar el cuerpo de su hijo al Reino Unido.

Este 6 de noviembre, según reportó TeleShow, después de un proceso complicado y emocionalmente desgastante, Geoff abandonó Buenos Aires con los restos de Liam en el vuelo de British Airways de las 13:30 horas, llevándolo finalmente de regreso a casa.

La policía allana los domicilios de dos empleados del hotel CasaSur

Sin embargo, las investigaciones sobre las circunstancias de su muerte continúan, dejando aún varias interrogantes. Según el portal ‘TMZ’, el 5 de noviembre se realizaron allanamientos en los domicilios de dos empleados del hotel CasaSur y en la casa de un amigo de Payne, quienes están siendo investigados por su posible vínculo con lo ocurrido.

Durante estos operativos, la policía revisó casilleros de los empleados y obtuvo grabaciones adicionales de las cámaras de seguridad para profundizar en el caso.

En la habitación del cantante se hallaron rastros de desorden junto con medicamentos, alcohol, y un polvo blanco sobre una mesa, además de papel de aluminio quemado y otros objetos asociados al consumo de dr0g4s.

Las autoridades han sugerido que Payne podría haber sufrido episodios psicóticos como consecuencia de estas sustancias.

Policía también busca localizar a supuesto amigo de Liam Payne para esclarecer los hechos

Fuentes cercanas a la investigación declararon a The guardian y The New York times que la revisión de estos materiales es esencial para esclarecer los momentos previos a la caída. Además, el análisis de su teléfono permitió a la policía localizar a un amigo de Payne, identificado a través de mensajes de texto intercambiados en las horas anteriores al fallecimiento.

No obstante, durante el allanamiento a la vivienda de este amigo, no se logró localizar al individuo, por lo que la policía argentina mantiene una búsqueda activa. Según Reuters y BBC News, las autoridades buscan determinar si esta persona podría haber suministrado sustancias a Payne o si estuvo involucrado de algún otro modo en los hechos.

La policía también ha extendido el análisis de las cámaras de seguridad, tanto dentro como fuera del hotel, en un esfuerzo por reconstruir las últimas horas de vida del artista. Hasta el momento, no se ha descartado ninguna hipótesis, desde un accidente hasta un suicidio, o incluso la participación de terceros en el trágico desenlace.

