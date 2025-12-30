Muere Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, tras anunciar enfermedad terminal: ¿Qué padecía?

La tragedia volvió a golpear a la familia Kennedy, luego de que se confirmara la muerte de Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente John F. Kennedy e hija de la diplomática Caroline Kennedy, quien falleció este martes a los 35 años, según confirmó su familia a través de redes sociales. En noviembre pasado, la periodista había revelado que padecía una extraña enfermedad. ¿De qué murió Schlossberg?

Muere Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy / Redes sociales

¿Cómo anunciaron la muerte de Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy?

La muerte de Tatiana Schlossberg fue anunciada por su familia a través de sus redes sociales, mediante la cuenta de Instagram que tienen dedicada a la fundación “JFK Library Foundation”.

“ Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Ella siempre estará en nuestros corazones ”, escribieron en la publicación que ya ha sido compartida en plataformas digitales.

El comunicado fue breve, sin entrar en detalles médicos adicionales, y estuvo centrado en recordar su vida, su fortaleza y el cariño de sus seres queridos. Medios estadounidenses retomaron la información a partir de ese anuncio familiar y posteriormente hablaron de las causas que la llevaron a fallecer.

Te puede interesar: Asesinan a Charlie Kirk, productor de televisión; recibe disparo en plena conferencia, ¿quién lo mató?

Anuncian muerte de Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy / IG: jfklibraryfdn y canva

¿Qué enfermedad padecía Tatiana Schlossber, nieta de John F. Kennedy?

Tatiana Schlossberg anunció que padecía un agresivo cáncer, apenas en noviembre de este año. Ella compartió su diagnóstico en un extenso y conmovedor ensayo publicado en The New Yorker, titulado Una batalla con mi sangre.

En ese texto, narró el momento en que los médicos detectaron una anomalía en sus análisis de sangre tras el nacimiento de su hija menor, en mayo del año pasado. “ Podría ser algo relacionado con el embarazo y el parto, o podría ser leucemia ”, recordó que le dijo su médico.

Más allá del testimonio personal, el artículo tuvo un fuerte componente político. El texto generó un amplio debate público y una ola de solidaridad, tanto por la valentía de exponer su enfermedad como por la firmeza de sus convicciones.

A pesar de llevar una vida saludable, Schlossberg se enfrentó a una leucemia especialmente agresiva . En su relato describió con detalle los tratamientos a los que se sometió: largas sesiones de quimioterapia, inmunoterapia y dos trasplantes de células madre.

Uno de los momentos más esperanzadores llegó cuando recibió un trasplante de su hermana menor, Rose Schlossberg. Su hermano Jack también intentó ser donante, pero no resultó compatible al 100%, por lo que los médicos descartaron la opción.

Lee: Muere querida periodista y escritora mexicana; su hijo la despide con desgarrador mensaje

¿Quién fue Tatiana Schlossberg y cuál fue su trayectoria?

Tatiana Celia Kennedy Schlossberg nació en 1990 y fue una periodista ambiental estadounidense, escritora y activista climática, reconocida tanto por su trabajo en medios de alcance internacional como por pertenecer a una de las familias políticas más influyentes de Estados Unidos: era nieta del presidente John F. Kennedy e hija de la diplomática Caroline Kennedy.

Inició su carrera profesional en el Record de Nueva Jersey, donde cubrió sucesos y temas locales. Esa experiencia, enfocada en el contacto directo con comunidades y problemas cotidianos, marcó su estilo narrativo. En 2014 se incorporó al New York Times como becaria y más tarde se convirtió en redactora.

Como periodista ambiental, Schlossberg se especializó en temas relacionados con el cambio climático, el impacto de la actividad humana en el planeta y las implicaciones políticas de la crisis ambiental. En 2019 publicó su primer libro, Consumo discreto: el impacto ambiental que no sabías que tenías, una obra de divulgación que analizaba cómo las decisiones cotidianas de consumo contribuyen al deterioro ambiental.

Tal vez te interese: Muere Alberto Padilla, periodista y exconductor mexicano, tras desvanecerse en una reunión con amigos