Asesinan a Charlie Kirk, productor de televisión; recibe disparo en plena conferencia, ¿quién lo mató?

El mundo del entretenimiento se viste de luto ante la trágica muerte de Charlie Kirk, un productor de televisión, comentarista y activista estadounidense, a los 31 años, tras haber sido atacado en plena conferencia. ¿qué pasó?

¿Cómo murió Charlie Kirk, productor de televisión y activista estadounidense?

Los hechos ocurrieron hoy miércoles 10 de septiembre. Charlie Kirk estaba dando una conferencia en la Universidad del Valle de Utah, Estados Unidos, cuando, en algún punto, recibió un disparo en el cuello. Si bien fue trasladado al hospital de manera inmediata, desafortunadamente, murió debido a la gravedad de su herida.

El incidente ocurrió frente a cerca de 2 mil personas. En los videos que circulan en redes sociales, se ve que Kirk se encontraba sentado hablando frente a su público, cuando se escucha el disparo y el comentarista cae al suelo, desangrándose. En tanto que los presentes, presos del pánico, gritan y tratan de huir de la escena.

Tras lo ocurrido, el instituto lanzó un comunicado confirmando el fallecimiento del activista y anunciando que se había detenido a un sospechoso en el campus, pero, al no encontrar algo que lo relacionara con el ataque, lo dejaron ir.

El FBI también se pronunció ante los hechos y, a través de X (antes Twitter), lanzó un mensaje para dar sus condolencias a los familiares del occiso y decir que se están haciendo las investigaciones correspondientes para dar con el o los responsables.

“Seguimos de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que involucró a Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. Acompañamos a Charlie, a sus seres queridos y a todos los afectados. Los agentes llegarán al lugar de los hechos rápidamente y el FBI apoya plenamente la respuesta e investigación en curso”, se lee.

Post sobre la muerte de Charlie Kirk / Redes sociales

¿Charlie Kirk, productor de televisión, predijo su muerte?

Se sabe que, en el pasado, Charlie Kirk recibió amenazas de muerte por su postura política, ya que era un ferviente seguidor de Donald Trump. Incluso, en su momento, tuvo que cancelar algunos de sus eventos debido a la seriedad de los mensajes intimidatorios que recibía.

Si bien Kirk nunca mostró mucho temor ante esto, hace algunos meses dio unas declaraciones que, para muchos, fueron como una forma irónica de predecir su muerte.

Y es que Kirk estaba a favor de que la gente portara armas de forma libre. Incluso, afirmó que no le interesaba si había tiroteos en lugares públicos como escuelas o centros comerciales, ya que, al fin y al cabo, “solo se perdían pocas vidas”.

Tras su muerte, muchos consideraron que, de cierta forma, predijo su fallecimiento al haberse declarado “pro-armas”. Algunos usuarios más contundentes han dicho que “se lo merecía” por apoyar este tipo de movimientos.

Charlie Kirk / Redes sociales

¿Quién fue Charlie Kirk, comentarista y productor de televisión estadounidense?

Charles James Kirk, mejor conocido solo como Charlie Kirk, fue un comentarista, productor de televisión e influencer estadounidense.

Nació el 14 de octubre de 1993 en Arlington Heights, Illinois.

Tenía 31 años al momento de su muerte.

Estaba casado desde 2021 con la ex Miss Arizona USA, Erika Frantzve, con quien tuvo dos hijos.

Aunque nunca se graduó de la universidad, recibió un doctorado honorario por parte de Liberty University en 2019.

Participó como productor o guionista en diversos programas de televisión como ‘Identity Crisis’ y el documental ‘No Safe Spaces’ (2019)

Era un seguidor ferviente de Donald Trump. En 2012, fundó una organización en el que reunía a jóvenes para apoyar al político y solía usar sus redes sociales para difundir sus campañas políticas.

