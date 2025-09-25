Sarah Bustani rompe el silencio y habla de Dalilah Polanco ¿sobre la presunta infidelidad de Eugenio Derbez?

La polémica que rodea a Dalilah Polanco, Eugenio Derbez y Sarah Bustani sigue generando controversia en el espectáculo mexicano. Después de varios días de especulación y silencio, la diseñadora de modas decidió alzar la voz en redes sociales, con un mensaje que no pasó desapercibido para los seguidores de La casa de los famosos México. ¿Sobre la integrante del team Día?

La diseñadora Sarah Bustani rompe el silencio sobre los recientes rumores de Eugenio Derbez / Especial

¿Qué dijo Sarah Bustani sobre Dalilah Polanco en redes sociales?

Sarah Bustani, ex de Eugenio Derbez, se expresó directamente en su cuenta de X con un mensaje que comenzó con una frase, dejando en claro que era consciente de la atención y los comentarios que podrían generar sus palabras.

“Hasta miedo me da escribir este mensaje” Sarah Bustani

En el mismo tweet, manifestó su apoyo a algunos integrantes del cuarto Noche de La casa de los famosos México, tal como a Abelito, Aldo de Nigris y Aarón Mercury y Mar Contreras, a quienes sugirió que son sus favoritos del reality.

“Esta vez todos mis votos serán para @ArnMercurio creo que dividirlos no ayuda mis amigas darán una todos sus votos a @DeNigris9 y otro todos sus votos a #ElAbelito. Todos los días…. Los demás ya no necesitan votos @LaCasaFamososMx” Sarah Bustani

Al hablar de Dalilah Polanco, Bustani fue cautelosa. Señaló que esperaba poder ver el “lado más divertido” de la actriz dentro del programa, pero también reconoció que hay suficientes motivos por los cuales Polanco podría llegar a la final. Este comentario marca la primera vez que Bustani menciona de manera directa a Polanco, aunque lo hace en el contexto del show y sin entrar en detalles sobre los rumores de su relación pasada con Eugenio Derbez.

Sarah Bustani Ya hasta miedo me da escribir pero bueno #Shiky es un amigo muy querido y estoy contenta por el. Amo a #ElAbelito es un descubrimiento para mí. @DeNigris9 es un niño que se da a querer mucho pero @ArnMercurio cada vez lo veo más fuerte y es un galanazo me late que puede ganar. @MarContrerasOF es una belleza de mujer muy centrada y si yo esperaba ver el lado más divertido de #Dalilah pero por algo está en los casi finalistas. Suerte a todos también a mi querido #Alexis yo soy #TeamNoche #LaCasaDeLosFamosososMx #LCDLFMX @LaCasaFamososMx

Tuits de Sarah Bustani / Captura de pantalla

¿Cómo surgieron los rumores de una supuesta traición entre Eugenio Derbez, Sarah Bustani y Dalilah Polanco?

El tema tomó fuerza el pasado lunes cuando Shanik Berman afirmó en un programa que Dalilah Polanco habría estado involucrada en la separación entre Sarah Bustani y Eugenio Derbez. Según la conductora, alguien cercano a Bustani le contó que presuntamente Polanco incluso llegó a dormir en la cama de la pareja.

"(Dalílah) nunca ha dicho la verdad de lo que pasó con con Eugenio Derbez, acuérdate que Eugenio Derbez andaba con Sarah Bustani, vivía con Sara Bustani hace 7 años y de repente Dalílah, según lo que me contó mi Sarita, que le decía Eugenio Derbez, sabes que tengo que pensar unas cosas y la muchacha que tenía, le decía Sara: ‘se vino a quedar a dormir en su cama, la señora Dalílah’ y luego Dalílah decía es que yo soy una señora de familia, una niña de familia, se ponía muy mal ella, pero pues fue una niña de familia pues…” Shanik Berman

Aunque horas después Berman se retractó públicamente y ofreció disculpas, la declaración ya había provocado una avalancha de comentarios en redes sociales. Desde entonces, seguidores de La casa de los famosos México y fanáticos de los involucrados no han dejado de especular sobre la veracidad de los dichos.

Hasta el momento, ni Eugenio Derbez, ni Dalilah Polanco han dado una versión detallada de lo ocurrido. El silencio, lejos de calmar la situación, ha mantenido viva la curiosidad del público, que sigue alimentando la conversación en internet.

Dalilah Polanco y Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Qué postura mantiene Sarah Bustani en medio de la polémica de Eugenio Derbez y Dalilah Polanco?

En medio de la controversia que vincula a Eugenio Derbez con Dalilah Polanco, Sarah Bustani ha mantenido una postura discreta en redes sociales, evitando referirse directamente a los rumores de presunta infidelidad. La diseñadora reapareció tras el escándalo, pero sus publicaciones se han centrado exclusivamente en su trabajo: fotografías de sus diseños, videos detrás de cámaras y actualizaciones profesionales, sin aludir al triángulo amoroso que los medios han destacado.

Esta estrategia evidencia que Bustani busca mantener su imagen ligada al éxito profesional y no a la polémica sentimental. Hasta ahora, ni ella ni Derbez han ofrecido declaraciones que confirman o desmientan los señalamientos, mientras que la ausencia de comentarios directos de Bustani genera especulación.

