Dalílah Polanco revela a Mar Contreras el trauma que marcó su vida y la llevó a decidir no ser madre

Desde hace semanas, La casa de los famosos México 2025 se ha convertido en el escenario perfecto para que las celebridades se abran como nunca antes. Y esta vez, Dalílah Polanco dejó a todos con el corazón apachurrado al compartir una vivencia que, aunque ocurrió en su niñez, la persigue hasta hoy. La actriz, conocida por su papel en La familia P. Luche, confesó que una experiencia traumática la llevó a tomar una decisión radical: no tener hijos, especialmente mujeres.

¿Qué vivió Dalílah Polanco, habitante de La casa de los famosos México 2025, en su infancia que marcó su vida?

Durante una charla íntima con Mar Contreras, Dalílah Polanco en La casa de los famosos México, la actriz relató que cuando era pequeña, estuvo en una situación de riesgo con un vecino que, según sus palabras, pudo haber abusado de ella si no hubiera logrado escapar.

“Un vecino, yo creo que si hubiera tenido la oportunidad, probablemente hubiera abusado de mí. Gracias a Dios, algo en mí me hizo salir de ese lugar, correr y nunca volví a su casa”, recordó con voz entrecortada.

Dalílah Polanco explicó que este hombre solía atraerla con lápices de colores, y que después del incidente, cada vez que veía esos objetos sentía miedo. El trauma fue tan fuerte que ni siquiera se atrevió a contarle a sus padres lo que había pasado.

“Yo no le quise decir a mis papás porque te sientes culpable” Dalílah Polanco

Aunque no detalló lo que ocurrió en la casa del vecino, sí dejó claro que esa experiencia fue determinante en su vida. Desde entonces, comenzó a pensar en los riesgos que enfrentan los niños y en cómo ese miedo podría heredarse a una hija.

“Yo dije: no quiero tener una hija que tenga este miedo. Yo estaba en mi cuarto pensando ‘¿Y si viene por mí?’, porque nunca fue agresivo, porque son encantadores” Dalílah Polanco

¿Por qué Dalílah Polanco decidió no tener hijos tras su experiencia personal?

La decisión de no ser madre no fue impulsiva ni superficial. Dalílah Polanco, habitante de La casa de los famosos México 2025, explicó que, además del episodio con su vecino, vivió otras situaciones durante su juventud que reforzaron su miedo y su convicción de no traer una hija al mundo.

“Yo no quiero que haya una persona en esta vida que sienta esto y menos que yo le haya dado la vida o sienta que es mi responsabilidad” Dalílah Polanco

Su testimonio resonó con muchas mujeres que han enfrentado situaciones similares y que, como ella, han decidido priorizar su paz mental y emocional antes que cumplir con expectativas sociales sobre la maternidad.

La casa de los famosos México 2025 se convirtió en el espacio donde Dalílah Polanco compartió su historia más íntima.

¿Dalílah Polanco, habitante de La casa de los famosos México 2025, estuvo embarazada y qué ocurrió con su bebé?

Aunque siempre tuvo claro que no quería ser madre, Dalílah Polanco, integrante del team Día, vivió un momento inesperado que la hizo replantearse todo. En entrevista con Yordi Rosado, reveló que hace algunos años estuvo embarazada, pero lamentablemente perdió al bebé.

“Fue difícil porque siento que, digo en su momento yo sentía que lo había hecho piedrita por mis ideas de que no quería ser mamá” Dalilah Polanco

La actriz se enteró de su embarazo justo cuando estaba atravesando una separación con su pareja. A pesar de sus dudas, comenzó a prepararse para recibir al bebé, incluso sin contarle al padre. Uno de sus mejores amigos, Héctor Sandarti, se ofreció a acompañarla en el proceso.

“Héctor Sandarti me dijo: ‘Pues lo tenemos, va a tener un tío que lo va a amar, que lo va a cuidar’”, recordó con cariño.

Sin embargo, a las 15 semanas de gestación, mientras estaba en un llamado de trabajo, comenzó a sangrar. Aunque intentó seguir las indicaciones de su ginecóloga, no logró conseguir el medicamento a tiempo. Al acudir al médico, le confirmaron que había perdido al bebé.

“Así que a mí no me la cuentan, porque luego dicen: ‘Es que tú nunca has tenido hijos’... sí tuve, nada más que no lo tengo aquí”, finalizó.

