Hoy soy el chef: ¿Quién fue el eliminado de hoy, 15 de mayo? ¡Nadie se lo esperaba!

El reality de ‘Hoy soy el chef’ del programa matutino ‘Hoy’ llegó a su cuarta semana y sin duda ha dejado mucha emoción, nervios y tensión. Este viernes 15 de mayo, una pareja del reality show fue eliminada tras haberlo dado todo en la cocina. Ahora, le dirán adiós a esta experiencia: ¿Quiénes son? Te contamos todos los detalles.

Una pareja de ‘Hoy soy el chef’ le dice adiós al reality show en su cuarta semana. / Foto: Captura de pantalla de ‘Hoy’.

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¿De qué trata el concurso ‘Hoy soy chef’?

Nueve parejas de celebridades tienen un solo reto en ‘Hoy soy el chef’: la presión de cocinar totalmente en vivo, pero con un solo detalle, un dúo cuenta con un integrante que no sabe ni freír un huevo.

‘Hoy soy el chef’ es un reality show que forma parte del espacio del programa matutino ‘Hoy’, donde las parejas muestran sus múltiples habilidades en la cocina.

Cada semana hay nuevos retos y una pareja eliminada. Este viernes 15 de mayo no fue la excepción y luego de mantenerse un mes en ‘Hoy soy el chef’, dos famosos fueron expulsados. ¡Ellos fueron!

‘Hoy soy el chef’ revela a su nueva pareja elimina este viernes 15 de mayo. / Foto: Captura de pantalla de ‘Las estrella’.

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¿Quién fue el eliminado de ‘Hoy soy chef’ de hoy, viernes 15 de mayo?

Los eliminados de ‘Hoy soy el chef’ de este viernes 15 de mayo fueron Adriana Leal y el Diablito, quienes tuvieron que despedirse de la cocina. Tras un apretado resultado y luego de las pruebas correspondientes, en el foro del programa ‘Hoy’ colocaron estuches frente a las dos parejas que podrían abandonar el reality: Wendy Guevara con Omar Fierro y el Diablito y con Adriana Leal.

Finalmente, al abrir el estuche, Wendy Guevara (quien se encuentra reemplazando a Nicola Porcella) y Omar Fierro fueron la pareja con los cuchillos.

Por lo tanto, el Diablito y Adriana Leal fueron los eliminados y abandonarán la competencia.

Cabe mencionar que en la segunda semana del reality, Adriana Leal y el Diablito se salvaron de la eliminación, ya que fueron expulsados Jorge Losa y Mayte Carranco.

Los eliminados de #HoySoyElChef son @diablitohigh y #AdrianaLeal 😢😢 ¡Los vamos a extrañar! Gracias por darlo todo en la cocina pic.twitter.com/hKAcZudYrs — Programa Hoy (@programa_hoy) May 15, 2026

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¿Quiénes continúan en la competencia de ‘Hoy soy chef’?

La competencia de ‘Hoy soy el chef’ del programa matutino ‘Hoy’ continuará la próxima semana con nuevos retos, pero también más presiones por los jueces.

Rumbo a la gran semifinal, las parejas que todavía siguen en la competencia son:



Omar Fierro y Nicola Porcella

Mariana Botas y Jessica Segura

Tania Rincón y Ana Caty Hernández

Jimena Longoria y Andrea Escalona

Gloria Sierra y Elizabeth Álvarez

Galilea Montijo y Claudia Troyo