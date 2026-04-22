¿Galilea Montijo no soporta a Mariano Sandoval? La conductora “explota” en Hoy soy el Chef y lanza advertencia

La presencia de el Mariano Sandoval en Hoy soy el Chef no pasó desapercibida. A pocos días de regresar al programa Hoy tras enfrentar una pérdida familiar, el chef se integró como juez al reality culinario. Lo que no esperaba era que Galilea Montijo en su regreso a los realitys, junto a Shiky, exhabitante de La casa de los famosos México, comenzaran a hablar de él. Galilea lanzó una queja contra el chef Mariano Sandoval, quien actualmente guía y califica a los participantes del concurso ¡y hasta amagó con dejar de seguirlo en redes sociales! ¿Ya no se toleran?

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¿Por qué Galilea Montijo se quejó del chef Mariano Sandoval en Hoy soy el Chef?

Durante una grabación informal compartida en redes sociales, Galilea Montijo se mostró sorprendida por la forma tan estricta de enseñar del chef Mariano Sandoval. El cocinero, recién reincorporado a Hoy soy el Chef, retomó su papel como juez e instructor con una exigencia que, al parecer, tomó desprevenidos a los participantes.

En el video publicado por Shiky se escucha cómo ambos comentan la actitud del chef, dejando claro que el momento fue más chismecito que reclamo serio.



“Shiky: "¿Mariano siempre es así? Como ha cambiado…"

Galilea: “Yo creo que Mariano, yo no sé cómo sea, le preguntó cómo se llama esto (Cacerola) y me dice ‘medio de cocción’...”

Shiky: “No, no,no yo ya”

Galilea: “Ni los maestros de los años 70’s enseñaban así”

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Mariano Sandoval y Galilea Montijo

¿Galilea Montijo dejó de seguir a Mariano Sandoval en redes?

La frase que más ruido hizo fue cuando Shiky aseguró que ya lo había dejado de seguir y Galilea Montijo amenazó con también hacerlo:

“Le voy a dar unfollow, espero que también lo entienda” Galilea Montijo

Estas declaraciones generaron revuelo inmediato, pues muchos usuarios se preguntaron si realmente existía tensión entre los participantes y el chef Mariano Sandoval. Sin embargo, el contexto del video deja claro que todo fue una broma, incluso el propio chef fue etiquetado en la publicación, lo que sugiere una buena relación entre ellos.

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¿Qué famosos participan en Hoy soy el chef? Lista completa de celebridades

La segunda temporada de Hoy soy el chef arrancó el 20 de abril con la participación de nueve parejas de famosos que competirán en el reality culinario del matutino de Televisa, bajo la producción de Andrea Rodríguez.

El formato reunirá a figuras con experiencia en reality shows y entretenimiento, quienes competirán en duplas integradas por un famoso con conocimientos de cocina y un aprendiz, lo que promete retos intensos y momentos divertidos. El público tendrá un papel clave, ya que podrá votar por sus parejas favoritas, ayudándolas a sumar puntos extra y evitar la eliminación. Entre los nombres confirmados se encuentran:



Omar Fierro y Nicola Porcella

Mariana Botas y Jessica Segura

Tania Rincón y Ana Caty Hernández

Adri Leal y el Diablito

Jimena Longoria y Andrea Escalona

Mayte Carranco y Jorge Losa

Shiky y un conductor de Hoy

Gloria Sierra y Elizabeth Álvarez

Galilea Montijo y Claudia Troyo