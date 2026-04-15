¿Galilea Montijo presuntamente consumió bebés? La verdad sobre el polémico video hecho con IA que la acusa: “Dios mío, yo lo vi”

Uno de los mitos más escándalosos dentro de la farándula mexicana ha sido los presuntos ritos que involucran menores de edad. De hecho, hace poco se le acusó a la fallecida Carmen Salinas de algo similar. Su familia no solo desmintió esto categóricamente, sino que también ya inició un proceso legal contra las personas que comenzaron esta especulación.

Desde hace algunos días, Galilea Montijo también ha enfrentado señalamientos de este tipo que ya han comenzado a tomar mucha relevancia en redes sociales. Esto es todo lo que se sabe.

Galilea Montijo / Redes sociales

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¿Por qué se dice que Galilea Montijo, presuntamente, estaría involucrada en ritos con menores de edad? La verdad sobre el video falso de TikTok

A través de diversas plataformas, ha circulado un video en el que, supuestamente, una mujer dice haber visto a Galilea Montijo consumiendo un bebé como parte de un rito maligno: “Se lo comió. Era un bebé, Dios mío. Yo lo vi. Galilea, Galilea, era un ritual, padre santo”, se le escucha decir.

Si bien el presunto testimonio fue creado con inteligencia artificial, es decir, es completamente falso, en el material se agregó una declaración que dio el periodista Javier Ceriani hace algunos años sobre que, supuestamente, la conductora hacía “magia negra”.

“Galilea es la bruja mayor de la televisión mexicana. Yo la agarré llevando gallinas y un chivo… en un barrio muy humilde, muy peligroso, va a escondidas con la gallina para matar y todo eso. Yo la filmé. Es carísimo”, expresa el periodista en una entrevista con Adela Micha.

Entre las cosas que se pueden ver en el material, también se incluyen más clips creados con inteligencia artificial en los que, supuestamente, la persona que habría acusado a Galilea se retracta y dice que “todo fue producto de su imaginación”, a la par que pide que la dejen “en paz”.

Pese a que gran parte del video fue hecho de manera artificial, causó mucho revuelo en redes sociales. Cabe destacar que la gran mayoría de los usuarios detectaron que era falso. No obstante, unos cuantos, desafortunadamente, sí han empezado a creer la historia.

¿Cómo reaccionó Galilea Montijo ante las acusaciones de presuntamente consumir menores de edad?

Hasta el momento, Galilea Montijo no ha dado declaraciones oficiales sobre el video creado con IA y que la acusa de presuntamente consumir menores de edad como parte de ritos malvados.

No obstante, en ocasiones anteriores ha dejado claro que no está involucrada con temas de magia negra, como mucho se ha especulado en los últimos años. Dijo ser creyente de Dios y hasta admitió que ese tipo de temas le daban miedo.

“Yo, cuando digo cosas, me da miedo, digo: ‘Diosito, perdóname’, porque sí creo que el poder de tus palabras va más allá de cualquier limpia, cualquier brujería, cualquier cosa que hagas; sí creo en el poder de las palabras para bien o para mal” Galilea Montijo

Cabe mencionar que, en redes sociales, también ha circulado un video en el que, presuntamente, Montijo niega las acusaciones que la señalan de haber sido vista consumiendo un bebé. Sin embargo, este material, al igual que el primero, fue hecho con IA.

Galilea Montijo / Mezcalent

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¿Cómo distinguir un video real de uno realizado con IA?

En los últimos años, se ha popularizado la inteligencia artificial (IA). Si bien fue creada para ayudar a los seres humanos a optimizar ciertas tareas como la búsqueda de información, desafortunadamente se ha comenzado a usar para la creación de videos/imágenes que pueden llegar a ser perjudiciales.

Algunos usuarios, con intenciones maliciosas, suelen hacer material de diversos famosos cometiendo actos controversiales. En el caso de Galilea Montijo, el clip la dejó en el ojo del huracán y reforzó las acusaciones sobre su relación con la magia negra.

Por ello, es importante aprender a diferenciar un video real de uno hecho con IA. De acuerdo con páginas especializadas en informática, estos son los aspectos principales que debes ver en cualquier material audiovisual en internet para saber si realmente es real o no:

Un video generado con IA siempre va a ser “perfecto”, es decir, no va a mostrar los llamados “tiempos muertos” o algún error de grabación.

El movimiento es demasiado suave: Un video real se traba, se sacude, se reenfoca y se desliza.

Fallas en la realidad: Cualquier material hecho con IA puede mostrar errores de realidad. Un ejemplo de ello es una persona con dedos de más o “fallas” en el fondo.

Si bien la tecnología avanza día con día y, desafortunadamente, la IA suele mejorar con el paso del tiempo, algunas empresas como Google, que han lanzado sus propias inteligencias artificiales, han habilitado servicios para justamente detectar si un material es falso o no.

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