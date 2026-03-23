¿Galilea Montijo arrepentida de su procedimiento estético? Revelan que estaría furiosa por los resultados

La polémica no deja en paz a Galilea Montijo. Luego de aparecer con el rostro visiblemente distinto en el programa Hoy, las críticas en redes sociales no tardaron en explotar, generando dudas sobre qué se había hecho realmente. Aunque en un inicio el cambio sorprendió y desconcertó a la audiencia, con el paso de los días la propia conductora decidió hablar del tema y aclarar la situación.

Sin embargo, cuando parecía que todo estaba bajo control, nuevas versiones encendieron aún más el chisme. La periodista Angélica Palacios soltó fuertes declaraciones que apuntan a que la presentadora presuntamente no estaría nada feliz con los resultados de su procedimiento estético. Y es que, lejos de quedar satisfecha, aseguran que presuntamente estaría viviendo un momento de frustración… y hasta enojo.

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¿Por qué Galilea Montijo estaría arrepentida de su procedimiento estético?

De acuerdo con lo revelado por Angélica Palacios, el supuesto descontento de Galilea Montijo sería evidente incluso en su entorno cercano. Según la periodista, personas que trabajan con la conductora aseguran que su actitud ha cambiado tras someterse a este retoque.

“La conductora está que echa rayos y centellas (...) gente que trabaja con ella dicen que Galilea ya perdió el eje porque en todo momento dice: ‘me falta poquito aquí’, ‘me debería poner un poquito más allá"", mencionó.

Galilea Montijo sorprende con rostro irreconocible en Hoy y desata críticas. / Redes sociales

Pero eso no fue todo. La comunicadora detalló que la molestia presuntamente sería mucho más profunda de lo que se pensaba, ya que Galilea no estaría conforme con cómo luce actualmente su rostro tras el procedimiento.

“Galilea no está nada contenta con lo que se hizo, está arrepentida y ahorita anda que echa tiros, rayos, chispas y centellas, porque dice '¿qué me hice?’. Está esperando que se le baje lo hinchado y no se le baja. Cuando está sola, con su gente de confianza dice: ‘pero ve nadamás cómo me fregaron la cara’, por eso se peina con el pelo hacia adelante. Ella está furiosa”, dijo la periodista.

Hasta el momento, la también conductora de La casa de los famosos México no ha salido a desmentir, ni confirmar públicamente las declaraciones de la periodista. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que Galilea Montijo tampoco ha compartido videos ni fotos recientes en sus redes sociales, algo poco habitual en ella.

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¿Qué procedimiento estético se hizo Galilea Montijo?

Fue la propia Galilea Montijo quien, días después de la controversia, decidió romper el silencio y explicar qué fue lo que realmente se hizo. Durante una charla en el programa Hoy, el tema salió a la luz mientras comentaban el caso de Marie Claire Harp quien recientemente se opero la nariz.

En ese momento, su compañera Tania Rincón opinó sobre los cambios estéticos y lo importante de hacerlo por decisión propia. Fue ahí cuando Galilea aprovechó para hablar de su caso.

“Y que tengas tiempo de desinflamarte, porque luego, aquí no da tiempo de desinflamarte”. Galilea Montijo

Posteriormente, explicó con más detalle: “A mí me arreglaron mi cejita, hablando de cirugías, esta no fue como tal cirugía, sino que me levantaron esta ceja”.

La conductora dejó claro que su intención era mejorar un detalle que no le gustaba, ya que tenía la ceja ligeramente caída. Además, desmintió las versiones exageradas que circularon en redes: “pero ojo, nunca estuve como las fotos que pusieron, no sean gachos”.