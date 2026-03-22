Maquillista de Galilea Montijo es acusado de intentar atropellar a mujer; iba en su camioneta de lujo VIDEO

El reconocido maquillista de celebridades Alfonso Waithsman, conocido por trabajar con figuras como Galilea Montijo, se encuentra envuelto en polémica. El también llamado “maquillista de las estrellas” enfrenta una ola de críticas en redes sociales tras ser señalado de presuntamente intentar atropellar a una mujer en calles de la Ciudad de México. ¿Qué sucedió exactamente?

Galilea Montijo / IG: @galileamontijo / X

¿Por qué acusan al maquillista Alfonso Waithsman de intentar atropellas a una mujer?

De acuerdo con la denuncia difundida en TikTok por la usuaria @yan_mc_777, los hechos ocurrieron en la exclusiva zona de Polanco, específicamente en la calle Suderman, casi esquina con Masaryk. En el video, se observa a Alfonso Waithsman que, según la denunciante, puso en riesgo su integridad física.

La mujer asegura que, sin motivo aparente, Alfonso Waithsman habría utilizado su camioneta de lujo (una Suburban negra) para intimidarla, lanzando el vehículo en su dirección:

Sin motivo alguno, me aventó su camioneta Suburban negra para intimidarme. No conforme con el riesgo físico, me insultó con palabras sumamente ofensivas. TikTok: yan_mc_777

En redes sociales, muchos han calificado la acción como irresponsable y peligrosa.

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El maquillista Alfonso Waithsman / Redes sociales

¿Cómo respondió Alfonso Waithsman “el maquillista de las estrellas” a las acusaciones en su contra?

El video no tardó en viralizarse, acumulando miles de reproducciones y comentarios que exigen una explicación por parte de Alfonso Waithsman. La llamada “funa digital” ha sido inmediata, con internautas cuestionando la conducta del maquillista.

Uno de los aspectos más criticados fue la actitud posterior al incidente. Según el testimonio de la denunciante, al percatarse de que estaba siendo grabado, el maquillista habría intentado actuar con normalidad, para luego retirarse del lugar no sin antes hacer una señal obscena.

“ Es inaceptable que figuras públicas se sientan con el derecho de amedrentar a los ciudadanos solo por conducir un vehículo de lujo. ”, expresó la afectada.

Al momento, Waithsman no ha emitido ninguna declaración oficial sobre lo ocurrido. En contraste, su actividad en redes sociales continúa siendo sobre su trabajo profesional.

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@yan_mc_777 DENUNCIA CIUDADANA: Intimidación y agresión verbal en Polanco por @Alfonso Waithsman !!!! Hago pública la actitud agresiva y peligrosa del estilista Alfonso Waithsman el día de hoy en la calle de Suderman, casi esquina con Masaryk. Sin motivo alguno, me aventó su camioneta Suburban negra para intimidarme. No conforme con el riesgo físico, me insultó con palabras sumamente ofensivas. Al darse cuenta de que lo estaba grabando intentó fingir que no hacía nada y antes de que yo me retirara él cerró su "espectáculo" con una señal obscena. Es inaceptable que figuras públicas se sientan con el derecho de amedrentar a los ciudadanos solo por conducir un vehículo de lujo. ¡La educación y la seguridad vial no son opcionales! @SSC_CDMX @UCS_GCDMX @AlcaldiaMHmx @ventaneandouno @De Primera Mano @Sale el Sol TV @TvNotasMx🇲🇽 @Quién @Jorge Garralda #denunciaciudadana🚨 #Polanco #AlfonsoWaithsman #VialidadCDMX #viralvideo ♬ Notícia Urgente! - TheTrend

¿Quién es Alfonso Waithsman, también conocido como el “maquillista de las estrellas”?

Alfonso Waithsman es uno de los maquillistas más reconocidos en México y América Latina, famoso por su estilo glamuroso y su estrecha relación con figuras del entretenimiento.

Su nombre empezó a ganar notoriedad cuando comenzó a colaborar con figuras de la televisión mexicana, especialmente con Galilea Montijo.

A lo largo de su carrera, Alfonso Waithsman ha colaborado con diversas celebridades del espectáculo mexicano, entre las que destacan:



Ninel Conde

Itatí Cantoral

Alejandra Guzmán

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