¿Galilea Montijo en problemas en Hoy? Chef le exige recogerse el cabello tras polémica por rostro irreconocible

Vuelve la polémica alrededor de Galilea Montijo y su imagen en el programa Hoy. Esta vez, no fueron las redes ni los panelistas de espectáculos quienes la pusieron contra la pared, sino una figura dentro del propio matutino: la chef Teresa Rodríguez, juez del reality Hoy soy el chef, quien la regañó en vivo. El momento, lejos de pasar desapercibido, reavivó las críticas por los tratamientos estéticos de la conductora y desató comentarios filosos en redes sociales.

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Galilea Montijo reaparece tras criticas por su físico / Capturas de pantalla

¿Por qué la chef de Hoy regañó a Galilea Montijo en pleno programa en vivo?

La incomodísima escena ocurrió mientras Galilea Montijo participaba como concursante en Hoy soy el chef, uno de los realities internos del programa Hoy. En medio de la evaluación, la chef Teresa Rodríguez no solo revisó el platillo, sino también las condiciones de limpieza en las que se preparó la comida.

Con tono firme, la juez comenzó cuestionando los procedimientos de higiene utilizados por la conductora. “Gali, aprecio la cocina limpia, ¿pero con qué limpiaste?”, preguntó la chef.

Galilea respondió con naturalidad: “Con un spray que tenemos ahí, y con servitoallas, con el trapo quité el exceso”.

Sin embargo, la chef no quedó satisfecha y lanzó una observación aún más delicada relacionada con la seguridad alimentaria: “¿Nos aseguramos de que la comida no estuviera cerca del producto de limpieza? ¿Que no rociara el producto de limpieza sobre el plato? Hay que tener cuidado con eso”.

Pero el momento que realmente llamó la atención llegó segundos después, cuando Teresa Rodríguez fue directa con una regla básica de cocina profesional y puso en aprietos a la conductora frente a cámaras:

“Gracias por las uñas, en mi cocina no quiero cabello suelto, te ves guapísima, pero por higiene lo vas a traer recogido”. Chef Teresa Rodríguez

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¿Qué tiene que ver el cabello suelto de Galilea Montijo con su polémico cambio de rostro?

El jalón de orejas no llegó de la nada. Desde marzo, Galilea Montijo ha estado bajo la lupa luego de reaparecer en Hoy con un rostro visiblemente hinchado, un cambio que de inmediato desató rumores sobre supuestos tratamientos estéticos. Las miradas no tardaron en centrarse en cada detalle de su imagen y nada pasó desapercibido.

Desde entonces, la conductora comenzó a llevar el cabello suelto, estratégicamente acomodado para cubrir las orejas, un ajuste que para muchos no fue casualidad. Por eso, cuando la chef le exigió recogerse el pelo en pleno programa, las alarmas volvieron a encenderse y las teorías regresaron con más fuerza en redes sociales, donde usuarios no dudaron en recordar el procedimiento que, aseguran, provocó su polémica transformación.



“Nadie le explicó a la chef que ese peinado es por los ojos chuecos”.

“También es por la cicatriz que trae junto a las orejas de la piel que le recogieron”.

“Cabello recogido no, se le van a ver sus imperfecciones”.

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¿Hoy podría tomar represalias contra la chef por el regaño a Galilea Montijo?

Más allá de los comentarios sobre su imagen, el regaño de la chef Teresa Rodríguez también generó especulación sobre posibles consecuencias internas en el programa Hoy. Algunos usuarios fueron más allá y sugirieron que la chef podría enfrentar problemas laborales por confrontar a una de las conductoras más influyentes de la televisión mexicana.

“No creo que le vaya muy bien a la chef después de esto”

“Gali manda en Hoy” y

“seguro la corren por exhibirla”

Hasta el momento, no existe ninguna información oficial que indique conflictos internos o sanciones, pero el simple hecho de que esa versión haya tomado fuerza refleja el peso mediático de Galilea Montijo, quien lleva años como uno de los rostros principales del matutino.

¿Qué le pasó al rostro de Galilea Montijo? La conductora explica su tratamiento estético y la inflamación

En un encuentro con los medios donde estuvieron presentes las cámaras de TVNotas, Galilea Montijo decidió enfrentar de frente los rumores sobre su apariencia y explicó qué es lo que realmente ha vivido tras el tratamiento estético al que se sometió. La conductora dejó claro que los cambios en su rostro tienen una razón médica y no lo que se ha dicho en redes sociales.

“Más allá de lo que están diciendo, que si tengo los ojos bizcos, yo me hice… bueno, ella es la que les puede decir qué es lo que realmente está pasando, porque lo que está pasando es que tienes que reposar y dejar que tu cuerpo reaccione al tratamiento y que baje la inflamación. Yo, por cuestiones de estar de lunes a viernes, no puedo tener esa clase de descanso”. Galilea Montijo

Finalmente aseguró que está tranquila pues está en manos de una experta: “Siempre me he puesto en manos de la doctora; me he hecho cosas muy naturales, cero invasivas. Hoy en día, ponerte en manos de profesionales es fundamental, con tantas historias de terror que escuchamos”.

Así fue como lo dijo Galilea Montijo: