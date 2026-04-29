Galilea Montijo consiente a Isaac Moreno con tremenda sorpresa en la alcoba: ¿Festejo candente? FOTO

Galilea Montijo ha desatado diversas críticas por su apariencia física, las cuales intentó dejar atrás al mostrar la sorpresa que le dio a su novio Isaac Moreno por su cumpleaños, ¿qué le regaló? Te contamos todos los detalles.

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Galilea Montijo celebró a Isaac Moreno con una sorpresa en la recámara que no pasó desapercibida. / Redes sociales

¿Qué le pasó en la cara a Galilea Montijo?

La conductora Galilea Montijo fue criticada por sus cambios físicos, por lo que durante una plática en el programa Hoy abordó el tema mientras se comentaba el caso de Marie Claire Harp, quien recientemente se realizó un procedimiento estético. Además, su compañera Tania Rincón señaló la importancia de tomar decisiones personales en este tipo de intervenciones.

Mientras que Galilea Montijo intervino para compartir su experiencia. “Y que tengas tiempo de desinflamarte, porque luego, aquí no da tiempo de desinflamarte”, comentó. Más adelante, detalló la conductora: “A mí me arreglaron mi cejita, hablando de cirugías, esta no fue como tal cirugía, sino que me levantaron esta ceja”, al explicar que buscaba corregir un detalle en su rostro.

También se refirió a las versiones que circularon en internet: “pero ojo, nunca estuve como las fotos que pusieron, no sean gachos”.

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¡Así lo celebró! Galilea Montijo sorprende a Isaac Moreno en la recámara. / IG: @galileamontijo

¿Cómo celebró Galilea Montijo el cumpleaños de Isaac Moreno?

La conductora Galilea Montijo utilizó sus redes sociales para felicitar a Isaac Moreno y compartir una serie de fotografías con motivo de la fecha. En una de las imágenes, el modelo aparece en un entorno íntimo, sobre una cama, sosteniendo un pastel de chocolate con una vela encendida, mientras sonríe en un momento que parece previo a celebrar.

En primer plano también destaca un ramo de rosas rojas de gran tamaño, colocado sobre la cama, el cual forma parte de la sorpresa que Montijo le preparó.

“Hoy cumple años este ser que me ha regalado tantas risas, tanto amor, tanta paz mental y momentos inolvidables. Que la vida te traiga todo lo hermoso de este mundo por que te mereces eso y más. Te amo, mi moqui de mi alma, Isaac Moreno”, dijo la conductora de Hoy.

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¡Rosas y pastel! Galilea Montijo arma sorpresa en la recámara para Isaac Moreno. / IG: @galileamontijo

¿Cómo empezó la relación entre Isaac Moreno y Galilea Montijo?

La relación entre Galilea Montijo e Isaac Moreno comenzó a tomar forma en 2023, año en el que la conductora hizo público su divorcio y, poco después, se dio a conocer que había iniciado un vínculo sentimental con el modelo español. De acuerdo con información reportada por Radio Fórmula y El Universal, el romance surgió ese mismo año, marcando una nueva etapa en la vida personal de la presentadora.

Con el paso del tiempo, la relación se fue consolidando. Desde que comenzaron a salir, Galilea Montijo e Isaac Moreno han compartido distintos viajes juntos, algunos de los cuales la conductora ha documentado en redes sociales. En estas publicaciones se les ha visto disfrutar de estancias en destinos como Madrid y Puerto Vallarta, reflejando una convivencia constante y cercana.

Para 2025, el vínculo entre ambos ya mostraba señales de mayor formalidad. Ese año, Galilea Montijo convivió con los padres de Isaac Moreno durante su estancia en México y asistió al 61º aniversario de matrimonio de ellos, un evento familiar que evidenció la integración de la conductora al entorno personal de su pareja. Asimismo, se ha dado a conocer que Isaac comparte tiempo con el hijo de la conductora de Hoy, mientras que, a inicios de 2026, la relación suma aproximadamente entre dos y tres años de duración.

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