Galilea Montijo se hizo truco para ocultar lo que le pasó en su labio, revela Jorge Carbajal: “Nos hicieron caso”

Luego de que Galilea Montijo habló sobre su rostro y reveló lo que le pasó en su labio; la presentadora reapareció al frente de la gala de nominación de La casa de los famosos México 2026, sin embargo, un supuesto pequeño detalle no pasó desapercibido por el periodista Jorge Carbal, ¿Se hizo nuevo arreglito? ¡Aquí te contamos!

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Siguen las críticas a Galilea Montijo. / Mezcalent

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre su cambio en el rostro y supuesta parálisis?

En medio de las críticas que desató Galilea Montijo tras la presentación a prensa de La casa de los famosos México, la conductora de Hoy rompió el silencio en el matutino y habló sin filtros sobre lo que le sucede en el rostro, asegurando que pronto dará a conocer los detalles junto a su doctora.

Durante la emisión del matutino del pasado 29 de julio, Montijo puso un alto a las críticas sobre una cara al señalar que hay varias personas opinando sobre lo que pasó sin saber los detalles. Incluso señaló que hay algunos doctores que han salido a hablar del tema, por lo que decidió hacer un podcast junto a su doctora.

“Va más allá de un procedimiento estético. Realmente me están tratando como si tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron. Ya les platicaré más adelante”. Galilea Montijo

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Galilea Montijo causa polémica en La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Galilea Montijo hizo truco con el maquillaje en La casa de los famosos de México 2026?

Después de que Galilea Montijo rompió el silencio ante las constantes críticas, se presentó en la primera gala de nominación de La casa de los famosos México 2026. Al igual que en el estreno, lució espectacular con diseño completamente distinto, pero hubo un supuesto detalle que no se dejó pasar.

De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, Galilea Montijo ocultó lo que pasa en su labio con truco de maquillaje, un consejo que ya había sido comentado antes. “Parece que tomaron muy bien el tip de hacerle un truco de maquillaje para engrosar el labio y lograr un mejor efecto”, expresó el periodista en Instagram.

El texto estuvo acompañado por una fotografía en primer plano de la actriz y conductora, donde se puede observar que su rostro luce distinto a publicaciones que se hicieron antes sobre su look durante el estreno.

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¿Qué dijo Galilea Montijo sobre las palabras de Jorge Carbajal?

Hasta ahora, Galilea Montijo no se ha pronunciado directamente sobre las palabras del periodista Jorge Carbajal, pero a través de una serie de fotos en las que presumió el reciente look que usó en La casa de los famosos México 2026, lanzó un duro dardo:

“No vine a encajar. Vine a dejar huella”. Galilea Montijo

Pese a que sus palabras no tienen un destinatario, fueron interpretadas por algunos usuarios como una respuesta clara a las críticas.

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