Marie Claire rompe el silencio tras ‘desaire’ de Galilea Montijo; ¿hay rivalidad? “Una persona grosera”, dice

Previo al estreno de La casa de los famosos México 2026, Marie Claire Harp y Galilea Montijo protagonizaron un supuesto ‘desaire’ durante la presentación del proyecto, lo que generó rumores de rivalidad. ¿No se toleran en el programa? ¡Te contamos!

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¿Marie Claire Harp y Galilea Montijo son rivales? / Redes sociales y canva

¿Qué pasó entre Marie Claire Haro y Galilea Montijo en La casa de los famosos México 2026?

Desde antes del estreno de La casa de los famosos México 2026, los ánimos en redes se encendieron cuando los usuarios se percataron de que Galilea Montijo habría ignorado Marie Claire Harp. De acuerdo con lo dicho en redes, la presentadora de ‘Hoy’ se negó a saludar a su compañera.

Aunque el video que circula es muy breve y no se aprecia completamente el encuentro entre conductoras, los usuarios de inmediato abordaron el tema con comentarios como: “Galilea no le chocó la mano, no está soportando”, “La Gali no la quiere y se le nota” y “Galilea no soporta el brillo de Marie Claire”.

Pese a que el momento parecía haber pasado desapercibido por ambas conductoras, la exhabitante de La casa de los famosos México 2026 abordó el tema con sus seguidores ante las insistentes preguntas.

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Marie Claire Harp pone fin a las especulaciones sobre Galilea Montijo. / IG: @marieclaireoficial / @soywendyguevaraoficial

¿Cómo reaccionó Marie Claire Harp a la actitud de Galilea Montijo en La casa de los famosos México?

Marie Claire Harp, de quien se especuló que podría quedar fuera de La casa de los famosos México 2026, usó sus redes sociales para abordar lo ocurrido con Galilea Montijo durante la presentación del reality show 24/7.

De acuerdo con la presentadora, su participación en el programa es bajo el personaje de ‘la Informatrix’, lo que significa que la actitud de los conductores no es personal. De esa manera, negó que haya un conflicto con Galilea Montijo, al contrario, reiteró la admiración y respeto que siente por ella.

“Al tratarse de ella, que es mi comadre, a la que quiero mucho y, sobre todo, que respeto a profundidad. Se los juro, bebés, que si fuera una persona grosera, yo no tendría por qué salir y decir que no lo es, en ningún aspecto”. Marie Claire Harp

Asimismo, compartió que no había hablado sobre el tema con Galilea Montijo, pero aseguró que es una persona muy profesional: “Es una tipa profesional, una mujer responsable, de una sola pieza”.

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¿Cuál fue la respuesta de Galilea Montijo a lo ocurrido con Marie Claire Harp?

Hasta ahora, Galilea Montijo no se ha pronunciado sobre lo ocurrido con Marie Claire Harp, pero la exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy dejó claro que existe una relación de respeto y desmintió los rumores de un supuesto ‘desaire’.

Cabe recordar que Galilea Montijo es la conductora estelar de La casa de los famosos México 2026, mientras que Marie Claire Harp es la encargada de llevar todo el contenido digital, situación que ha levantado sospechas de rivalidad, mismas que ya fueron desmentidas por ‘la Informatrix’.

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