Aarón Mercury ¿le quita el trabajo a Marie Claire? Surgen rumores de su regreso a La casa de los famosos México

Después de que Aarón Mercury enfrentó la muerte de su amigo Oliver Tree, comenzaron a surgir rumores del regreso del influencer a La casa de los famosos México, reality show que le abrió las puertas de la pantalla chica y lo llevó a su primera telenovela. ¿Qué se sabe sobre sus proyectos? Aquí te lo contamos.

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Aarón Mercury podría regresar a La casa de los famosos México. / IG @aaronmercury, @johnnydezelvIs y FB Johnny dez

¿Qué hizo Aarón Mercury tras su salida de La casa de los famosos México?

Durante su estancia en La casa de los famosos México, Aarón Mercury fue uno de los habitantes más queridos del reality, por lo que tras su salida tuvo la oportunidad de participar en diferentes proyectos.

Uno de los más recordados es su participación en Supernova Génesis, evento en el que estuvo acompañado de su amigo Oliver Tree, quien falleció en un accidente aéreo. Además, también alista su primera telenovela, donde compartirá créditos con Alexis Ayala tras ser compañeros de reality.

Pese a las críticas que ha enfrentado por su debut en los melodramas, Aarón Mercury se ha mostrado comprometido con su carrera como actor. Asimismo, se ha ganado el cariño del público telenivente por sus constantes apariciones en el programa Hoy tras resultar ganador de Las estrellas bailan en Hoy.

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Aarón Mercury podría regresar a La casa de los famosos México.

¿Aarón Mercury regresará a La casa de los famosos México?

En medio del auge que ha tenido Aarón Mercury pese al bochornoso momento que vivió con una fan, en los últimos días han surgido especulaciones de su posible regreso a La casa de los famosos México 2026.

Debido a que faltan pocas semanas para que comience la nueva temporada del reality, en redes ya se habla sobre los posibles habitantes del reality, pero también sobre los conductores. El nombre de Aarón Mercury es uno de los que más suena para ser presentador, ¿pero cuál sería su papel?

“Aarón Mercury nos puede sorprender en esta nueva temporada de La casa de los famosos México al ser nuevo integrante, en esta ocasión como conductor digital”, indicó el creador de contenido Angel Bahel.

Cabe señalar que no sería la primera vez que un exhabitante del reality se convierte en conductor o panelista. Durante la temporada tres, Wendy Guevara se volvió presentadora de las pre y post galas, al igual que Marie Claire Harp, quien se sumó como host digital.

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¿Por qué Aarón Mercury le podría quitar el trabajo a Marie Claire en LCDLFMX?

Hasta ahora, Aarón Mercury y la producción de La casa de los famosos no han confirmado que el influencer sea parte del proyecto, pero en caso de que sea cierto, ocuparía el lugar de Marie Claire Harp.

Cabe recordar que, semanas atrás, Pablo Chagra anunció que ya había comenzado La casa de los famosos México, pues iniciaron las grabaciones de promocionales. En ese entonces, confirmó que ya había varios conductores firmados, pero dejó en incógnita la participación de Marie Claire Carp.

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