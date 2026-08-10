Yanet García revela que es demisexual en LCDLFM y habitantes se sorprenden: ¿Qué es? “No me gusta tener nada”

Las revelaciones dentro de La casa de los famosos México 2026 continúan dando de qué hablar. Ahora fue Yanet García quien soltó un tremendo comentario que dejó atónitos a sus compañeros de reality: se declaró demisexual. ¿Qué significa?

Yanet García hace revelación en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué Yanet García sorprendió a sus compañeros en La casa de los famosos México 2026?

Yanet García, conocida popularmente como la “Chica del clima”, es actualmente habitante de La casa de los famosos México 2026, y su participación no ha pasado desapercibida.

Aún cuando la también creadora de contenido se ha mantenido fuera de los foros de televisión durante los últimos años, su carrear en redes ha despegado de importante manera.

Recientemente reveló a sus compañeros que se considera una persona “demisexual":

Yo soy demisexual. Demisexual es que no me gusta tener nada con nadie a menos de que tenga una conexión emocional primero. Yanet García

Los comentarios entre internautas no se hicieron esperar, pues no solo muchos desconocían el término, si no que se sorprendieron al escuchar dicha revelación.

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Yanet García se declara demisexual en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cómo reaccionaron los habitante de LCDLFMX a las declaraciones de Yanet García?

La charla se dio junto a Ese Pérez y Gema Garoa, quienes escucharon atentamente a lo que decía Yanet García en uno de los sillones de ‘La casa’.

La primera en preguntar fue Gema, seguida de Ese Pérez, quien tras escuchar la explicación de Yanet, preguntó si esa conexión podría surgir con alguien a quien conociera por primera vez:

Sí me ha pasado. Es más de que yo sí necesito sentir una conexión para poder tener algo más. O sea, no me gusta solo por diversión. Yanet García

Gema también afirmó que debe ser un poco complicado, ya que Yanet por su perfil latino y viviendo en Nueva York, debe estar rodeada de pretendientes y varios que podrían estarle “tirando el calzón”.

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¿Qué significa ser demisexual?

Roger González es otra persona de la farándula que se ha declarado demisexual, y de la misma forma la describió como una orientación que implica que cualquier contacto íntimo surgirá a partir de una previa conexión emocional.

En palabras de El Universal, la demisexualidad es: “ cuando la atracción sexual surge únicamente después de establecer un vínculo emocional profundo con otra persona ”.

Esto significa que alguien puede reconocer que otra persona es atractiva sin necesariamente sentir deseo sexual hacia ella. La atracción puede aparecer posteriormente, cuando existe una relación de confianza, cercanía y conexión emocional.

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