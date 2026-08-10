¿Gema Garoa recibe ayuda de la producción en La casa de los famosos México 2026? Se filtra contundente audio

¿Gema Garoa recibe ayuda especial de la producción de La casa de los famosos México 2026? Esa fue la pregunta que comenzó a circular entre los seguidores del reality después de que se filtrara un audio captado dentro del confesionario. El material generó todo tipo de teorías en redes sociales, especialmente porque se escucha a una integrante del equipo de producción hablando directamente con la participante. ¿Hay trampa?

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Gema Garoa protagoniza momento vergonzoso en LCDLFMX / Redes sociales

¿Gema Garoa recibe ayuda de la producción de La casa de los famosos México 2026?

El audio que circula en redes sociales provocó que algunos espectadores se preguntaran si Gema Garoa recibe ayuda de la producción de La casa de los famosos México 2026. La grabación comienza cuando se escucha a la Jefa llamarla para que se presente en el confesionario.

“Gema por favor pasa al confesionario”, se le escucha decir a la Jefa.

Después de la indicación, se escucha a Gema dirigirse al lugar y saludar a una mujer. La conversación parece desarrollarse con normalidad y, poco después, queda claro que el motivo de la visita está relacionado con la salud de la participante.

“Hola, buenas noches, ¿cómo estás?” Gema Garoa

La respuesta de la mujer deja ver que el encuentro no tendría relación con una estrategia, una nominación o algún beneficio dentro del reality, sino con la atención que necesitaba Gema. La mujer le explica que le colocará su medicación: “Todo bien, te voy a poner la medicación”.

Gema responde de manera tranquila y agradece la atención que está recibiendo dentro del confesionario: “Sí, gracias “.

Aunque el fragmento puede prestarse a especulaciones cuando se escucha fuera de contexto, la conversación apunta a una situación mucho más cotidiana: Gema Garoa estaba recibiendo atención por un problema estomacal y no una supuesta ayuda para avanzar en la competencia.

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¿Qué decía el audio filtrado de Gema Garoa en La casa de los famosos México?

El audio filtrado de Gema Garoa llamó la atención cuando la participante habló sobre lo ocurrido después de utilizar el baño. Entre risas, la integrante de La casa de los famosos México 2026 comentó: “ya hice del baño y que lo tapo”, en referencia al incómodo episodio que habría tenido dentro de ‘La casa’.

Durante la conversación, la mujer que la atiende le pregunta si desea continuar con la fibra que estaba tomando, a lo que Gema responde que sí, aunque pide cambiar el horario: “si pero en las mañana para que me haga durante el día y no en la noche”. La participante explicó que prefería tomarla durante el día debido a lo complicado que había sido durante la noche.

Finalmente, Gema agregó: “para no levantarme porque estuvo feo en la mañana, va, muchas gracias”.

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¿Gema Garoa si tapó el baño de La casa de los famosos México 2026?

El audio filtrado de Gema Garoa tomó relevancia porque coincidió con el bochornoso momento que se hizo viral un día antes. La habitante tuvo un incómodo incidente en el baño principal de la casa cuando, tras utilizar el sanitario, el inodoro comenzó a desbordarse luego de accionar la palanca.

Según mostró la transmisión 24/7 de ViX, Gema explicó que únicamente había arrojado una pequeña cantidad de papel, pero el agua empezó a subir rápidamente. Entre risas, comparó la escena con un volcán, mientras los demás habitantes buscaban la manera de solucionar el problema. Incluso Memo Schutz acudió con un destapacaños para intentar resolver la situación.

Aunque Gema Garoa negó ser la responsable de que el sanitario estuviera obstruido y aseguró que ya presentaba fallas, el episodio desató bromas y memes entre los participantes y los espectadores.