Gema Garoa tapa el baño de LCDLFMX y Memo Schutz acude a su rescate: “Todavía tengo ganas de hacer” | VIDEO

La convivencia dentro de La casa de los famosos México 2026 volvió a tener como protagonista a Gema Garoa (quien recientemente se besuqueó con Fede), luego de que una escena inesperada y para muchos “vergonzosa”, sucediera en el reality de Televisa. ¿Qué pasó en el baño?

Gema Garoa protagoniza momento vergonzoso en LCDLFMX / Redes sociales

¿Por qué Gema Garoa vivió un vergonzoso momento en La casa de los famosos México 2026?

Todo comenzó cuando la actriz, Gema Garoa, entró a uno de los baños de La casa de los famosos México 2026 para hacer sus necesidades, pero el resultado terminó siendo un poco diferentes.

La actriz vivió un incómodo problema en uno de los baños de la casa, pues el sanitario se tapó mientras ella todavía lo estaba utilizando:

Apenas iba en la segunda bolita, y le bajo para que no se me junte. (...) En eso veo que el agua se empieza a venir con mis tres bolitas, o sea, estaba tapado el baño. Yo todavía tengo ganas de hacer, no he terminado. Gema Garoa

Lejos de ocultar el bochornoso momento, Gema decidió contarle lo sucedido a Memo entre risas. El momento ya es viral en redes sociales.

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Gema Garoa tapa el baño en LCDLFMX / Redes sociales

¿Quién ayudó a Gema Garoa a destapar el baño de La casa de los famosos México 2026?

Mientras relataba lo ocurrido, Gema Garoa intentó explicar la escena a Memo Schutz, y el comentarista decidió ayudarla aplicado diversas técnicas para apoyar a la intérprete:

Ahorita no quiero que Memo vea mi cag*dero literal. (...) Y no quiero que veas caca, que sea lo primero que veas en la mañana, y menos que no sea tuya. Gema Garoa

Finalmente, Memo comenzó a destapar el baño, que, dicho sea de paso, sí le costó bastante hacerlo, por lo que tuvieron que ver una nueva alternativa con un gancho, y así poder destaparlo: “ Un gancho, un gancho de aluminio ”, dijo Memo.

La escena terminó con Gema yendo a buscar el gancho, ya que a su cuarto le correspondía lavar los baños ese día. ¿Qué opinas del momento viral?

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Memo le está ayudando a Gema a destapar el baño, ya le conoció la 💩 y ya inventaron un saludo de compas, a ver si así ya deja de nominarlo la cabrona 😅🫶🏻#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxico4 pic.twitter.com/05DRLCUlOH — 𝐁𝐚𝐜𝐚𝐫𝐝𝐢𝐨𝐬𝐚 𓂀✨ (@sisoyjess) August 9, 2026

¿Quién es Gema Garoa y en qué telenovelas participó?

La actriz Gema Garoa tuvo sus primeras oportunidades frente a las cámaras en La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, proyectos que le permitieron comenzar su trayectoria en televisión.

Su consolidación llegó en 2015, cuando formó parte de la telenovela Pasión y poder, en la que interpretó a Clara Álvarez. Un año después asumió el papel de Galina Sídorov, una de las villanas de Sin rastro de ti.

A lo largo de su trayectoria, la actriz ha participado en diversas producciones de televisión, entre ellas destacan:



Mi adorable maldición,

La jefa del campeón,

Cita a ciegas,

Como tú no hay 2,

Contigo sí,

Mi tío,

Eternamente amándonos y

y Fugitivas, en busca de la libertad.

Antes de incorporarse a La casa de los famosos México 2026, uno de sus trabajos más recientes fue Hermanas, un amor compartido, producción estrenada en 2026.

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