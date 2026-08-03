Yanet García explota contra Gema y Flor Vigna tras salvarse de la eliminación en La casa de los famosos México 2026

La primera gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026 no solo dejó a Mariana fuera de la competencia, también marcó un antes y un después en la convivencia. Yanet García, quien estuvo en riesgo de abandonar el reality, volvió a la casa gracias al respaldo del público, pero lo hizo con evidente molestia hacia algunos de sus compañeros.

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¿Por qué todos los habitantes se fueron contra Yanet García en La casa de los famosos México 2026?

Durante la primera gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026, Yanet García fue la habitante que recibió más posicionamientos por parte de sus compañeros.

Cynthia Klitbo, Ernesto Laguardia, Moisés Peñaloza, Gema Garoa y Flor Vigna explicaron frente a ella las razones por las que preferían verla fuera del reality, generando uno de los momentos más tensos de la noche.

Las críticas estuvieron relacionadas con su poca participación en las actividades del hogar, el tiempo que dedica a arreglarse y la escasa convivencia que, según ellos, ha mantenido con el resto de los habitantes.

Uno de los comentarios más contundentes fue el de Gema Garoa, quien aseguró que nunca logró conectar con la modelo.

“Quiero que te vayas de la casa porque siento que no hay canal de comunicación entre nosotras y, sin duda, eres a la que menos voy a extrañar, porque eres con la que menos he convivido”. Gema Garoa

Por su parte, Flor Vigna recordó el desencuentro que ambas tuvieron durante la primera semana de competencia: “Quiero que te vayas de la casa porque tuvimos un malentendido. Pensé que íbamos a hacer cosas juntas, pero ya veo que hay algo más acá”.

Además, cuestionó el tiempo que Yanet pasa frente al espejo: “Te veo mucho tiempo en el tocador y siento que eres muy bella al natural y te mereces estar en otros lados de la casa y no tanto con tu discurso armado”.

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Flor y Gema vs Yanet

¿Qué le dijo Yanet García a Gema Garoa tras regresar salvada por el público de La casa de los famosos México?

Aunque Yanet García logró permanecer en La casa de los famosos México 2026, el apoyo del público no fue suficiente para borrar el mal sabor que le dejaron los posicionamientos.

Después de que Mariana se convirtiera en la primera eliminada de la temporada de La casa de los famosos México, los habitantes regresaron a la casa para retomar la convivencia, pero el ambiente estaba lejos de ser tranquilo.

En la cocina, Gema Garoa decidió acercarse a Yanet con la intención de hacerla sentir mejor tras la intensa gala. Sin embargo, la respuesta de la modelo sorprendió a todos por su frialdad.

“No estoy hablando contigo”. Yanet García

La reacción dejó claro que Yanet no tenía intención de reconciliarse de inmediato y que las palabras escuchadas durante el posicionamiento todavía pesaban.

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Gema Garoa y Yanet García

¿Cómo reaccionaron Gema Garoa y Flor Vigna al rechazo de Yanet García?

Tras el incómodo momento, Gema Garoa compartió con Arantza Ruiz su versión de lo ocurrido y aseguró que nunca buscó iniciar una nueva discusión.

La actriz explicó que únicamente quería acercarse para hacer sentir mejor a Yanet después de verla afectada por las críticas recibidas durante la gala.

Gema “Yo hubiera llorado. Lo único que quería era hacerla sentir mejor porque vi que estaba enojadísima por lo que le habían dicho, entonces le dije: ‘Wey, yo no dije eso de ti, yo lo único que dije es que no me diriges la palabra’”

Aun así, también dejó claro que entiende que su compañera estuviera sensible, aunque considera que eso no justifica que le hablen de esa manera. Mientras tanto, Flor Vigna también buscó aclarar el conflicto. La cantante explicó que, desde su perspectiva, durante el posicionamiento no dijo nada ofensivo ni tuvo intención de atacar personalmente a Yanet.

Sin embargo, la conductora prefirió no responder. En lugar de entrar en una discusión, decidió guardar silencio y no continuar la conversación.