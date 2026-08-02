La casa de los famosos México 2026: ¿Quién es el primer eliminado del reality HOY domingo 2 de agosto?

Se acerca la primera gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026 y tanto los habitantes como los fans están al borde de sus asientos. Aunque Fede Vigevani arrancó la temporada como el primer líder semanal, perdió la inmunidad tras enfrentarse a Arantza Ruiz. Ahora, seis habitantes permanecen en la placa de nominación y dependen por completo del apoyo del público para seguir en la competencia. ¡Esta noche conoceremos al primer eliminado de la temporada!

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Primera gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026

¿Quién ganó la prueba del líder esta semana y quién se salvó de la eliminación de La casa de los famosos México 2026?

Fede Vigevani arrancó con fuerza al convertirse en el primer líder de La casa de los famosos México 2026. El creador de contenido uruguayo se impuso en la prueba de realidad virtual “Movilidad inteligente”, una victoria que le otorgó inmunidad, acceso a la suite junto a Karina Torres, un automóvil deportivo y el poder de salvación. Sin embargo, su reinado duró poco, pues aún debía defender uno de los beneficios más importantes de la semana.

La historia cambió cuando Arantza Ruiz ganó la dinámica “Apunta y gana”, obteniendo el derecho de retar al líder. En el duelo de salvación, la actriz superó a Fede en una prueba de destreza con pelotas y rampas, arrebatándole el poder de decidir el destino de uno de los nominados. Con la ventaja en sus manos, Arantza optó por protegerse a sí misma y salir de la placa, dejando a seis habitantes en riesgo y a merced del voto del público de cara a la primera gala de eliminación.

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Fede y Arantza se enfrentan en ‘La casa de los famosos México 2026' por la salvación / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la primera semana en La casa de los famosos México 2026?

La primera placa de nominados de La casa de los famosos México 2026 quedó definida durante la gala de nominación celebrada el pasado 29 de julio, cuando los habitantes repartieron sus puntos y dejaron a varios famosos en riesgo.

Inicialmente, los nominados fueron:

Aldo Rendón

Yanet García

Mariana

Ximena Herrera

Luis Chaparro

Memo Schutz

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Nominados de la primera semana en La casa de los famosos México 2026

¿Quién sería el primer eliminado de La casa de los famosos México 2026, según las encuestas?

De acuerdo con una encuesta compartida por la página de Facebook “Vaya vaya”, la pelea por evitar la eliminación estaría concentrada entre Yanet García, Mariana y Ximena Herrera, quienes aparecen con los porcentajes más bajos de respaldo.

Los porcentajes publicados son los siguientes:

Aldo Rendón: 28%

28% Memo Schutz: 28%

28% Luis Chaparro: 12%

12% Ximena Herrera: 12%

12% Yanet García: 10%

10% Mariana: 10%

Cabe destacar que el nombre del eliminado se conocerá únicamente durante la gala de esta noche. Aunque estas encuestas sirven para medir la popularidad de los habitantes en redes sociales, no forman parte de la votación oficial de La casa de los famosos México 2026, por lo que el resultado final podría ser muy diferente al que reflejan estos sondeos.

¿Dónde y a qué hora ver la primera Gala de Eliminación de La casa de los famosos México 2026?

La identidad del primer eliminado se conocerá durante la Gala de Eliminación que se transmitirá este domingo 2 de agosto.

La emisión podrá seguirse a partir de las 20:30 horas por la señal de Las Estrellas, con la conducción de Galilea Montijo, quien revelará el resultado oficial de las votaciones del público.

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Cambios en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cómo votar en La casa de los famosos México 2026 para salvar a tu habitante favorito?

En La casa de los famosos México 2026, el público tiene la última palabra sobre quién continúa en la competencia. A diferencia de otros realities, las votaciones no son para expulsar a un participante, sino para salvar al habitante favorito y ayudarlo a permanecer una semana más dentro de la casa.

Para apoyar a los nominados, los seguidores del programa pueden ingresar al sitio oficial de La casa de los famosos México o emitir su voto a través de la plataforma ViX. Cada voto es clave, especialmente durante las galas de eliminación, donde las preferencias del público definen el futuro de los concursantes.

Los usuarios con cuentas gratuitas tienen derecho a un voto por día, mientras que los suscriptores de ViX Premium pueden emitir hasta 10 votos diarios, ya sea para respaldar a un solo participante o repartirlos entre varios nominados que buscan mantenerse en la competencia.