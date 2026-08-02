Massad Altamimi: ¿A cuánto asciende la millonaria fortuna del habitante de La casa de los famosos México?

Massad Altamimi ha generado mucho interés desde que se confirmó su ingreso a ‘La casa de los famosos México 2026’. No solo por los problemas legales que tiene debido a las acusaciones de sus exnovias o su cultura, sino también por la fortuna que posee.

Como se sabe, el árabe suele compartir contenido sobre los viajes que hace y los lujos de los que goza. Aquí te contamos cuánto dinero posee el influencer.

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Massad Altamimi está en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quién es Massad Altamimi, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Massad Altamimi es un creador de contenido originario de Arabia Saudita. Tiene 34 años y lleva varios años viviendo en México. Desde hace algún tiempo, comparte contenido relacionado con su vida lujosa y los negocios que hace. También ha hecho colaboraciones con diversos influencers.

Cuando fue su revelación como habitante de ‘La casa’, reveló que tenía un negocio de exportación de aguacates. Relató, muy de manera superficial, que manda ese alimento a su país natal, ya que allá es muy escaso. Tiene un hijo, pero no ha querido revelar su edad o quién es la madre.

Actualmente está soltero. Sus romances más sonados han sido los que tuvo con la influencer Melissa Navarro y la modelo Alejandra Tijerina. Y es que las dos lo han señalado de presunto maltrato físico y verbal, así como de violencia económica.

Incluso, Navarro interpuso una demanda en su contra. No obstante, y según lo compartido por el propio Massad, dicho proceso legal ya fue desechado por falta de pruebas.

Por su parte, Tijerina también inició acciones legales tras detectar que él seguía hablando de ella en sus transmisiones en vivo. De acuerdo con la celebridad, el árabe hasta le llegó a pedir los regalos que le dio cuando se separaron. Alejandra obtuvo medidas de protección para que, entre otras cosas, ya no la mencionara.

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¿Quién es Massad Altamimi? / Redes sociales

La vasta fortuna de Massad Altamimi, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’

La fortuna de Massad Altamimi no es pública. Sin embargo, él sí ha llegado a hablar de este tema en algunas ocasiones. En su momento, dijo no considerarse una persona “millonaria”, sino solo “rica”, pues tiene menos de 10 millones de dólares en su cuenta bancaria.

“Mucha gente me pregunta si soy millonario. La gente se considera millonario cuando tienes más de 10 millones de dólares en el banco; más abajo eres rico. Yo soy rico”. Massad Altamimi

Además de su negocio de aguacates, es creador de contenido, lo que le ha permitido tener una vida llena de lujos. Tan solo en TikTok, cuenta con más de 35 mil seguidores, mientras que en Instagram tiene casi dos millones.

Y es que, durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’, contó que vive en un lugar donde le cobran 80 mil pesos de renta al mes, dando a entender que reside en un lugar muy prestigioso.

¿Cuánto dinero tiene Massad Altamimi? / Redes sociales

¿Qué ha dicho Massad Altamimi sobre los problemas legales con sus exnovias?

Cuando surgieron las acusaciones en su contra, Massad Altamimi se limitó a no dar comentarios al respecto. Sin embargo, al saberse que estaría en ‘La casa de los famosos México 2026’, el árabe negó todo y dijo que no quiere que su situación personal afecte este proyecto.

También contó que ya está manejando todo esto por la vía legal y que sus abogados se harían cargo de todo durante su estancia en ‘La casa’.

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