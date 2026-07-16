Massad revive presunto maltrato a Melissa Navarro tras ser confirmado para La casa de los famosos México 2026

El pasado miércoles 15 de julio, se reveló a Massad Altamimi como el noveno habitante confirmado para ‘La casa de los famosos México 2026’. Este hecho ha sido sumamente controversial. Y es que internautas han recordado la denuncia en su contra por presunto maltrato a su exnovia, Melissa Navarro.

Siendo consciente de estos señalamientos, el árabe aprovechó una entrevista reciente para hablar del tema y aclarar todo. Esto fue lo que dijo.

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Melissa Navarro aseguró en su momento que Massad supuestamente la violentó / Redes sociales

¿Qué pasó entre Massad Altamimi, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’, y Melissa Navarro?

Melissa Navarro es una famosa influencer mexicana. Su nombre ganó notoriedad tras el polémico romance que tuvo con Massad Altamimi, quien próximamente entrará a ‘La casa de los famosos México 2026’.

Todo comenzó en 2023. En aquel entonces, Melissa y Massad documentaban cada aspecto de su relación. Inició a la distancia y, con el tiempo, él vino a México para verla en persona. Las cosas iban bien. Sin embargo, con el paso de los meses, los fans empezaron a notar ciertos indicios de una crisis entre ellos.

A finales de ese año, ella anunció la separación definitiva. Posteriormente, daría a conocer que, presuntamente, el influencer la violentaba de forma física y psicológica. Incluso dijo que iba a proceder legalmente.

“Me cansé y simplemente ya no pude con el hecho de a diario estar recibiendo amenazas… Ahora no solo decido alzar la voz, sino interponer una denuncia en contra de mi expareja sentimental, quien desde el fin de nuestra relación no ha parado de insultos, de acoso, muestras de odio, violencia y acoso intelectual”. Melissa Navarro

En aquel entonces, la creadora de contenido dijo contar con respaldo legal y que la querella ya estaba en proceso. Si bien el suceso causó mucho revuelo en ese momento, después ya no se supo nada y el asunto quedó en el olvido.

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Melissa Navarro dijo que denunciaría legalmente a Massad / Redes sociales

Massad Altamimi habla de la denuncia en su contra por presunta violencia tras convertirse en habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’

Al igual que otros confirmados para ‘La casa de los famosos México 2026’, Massad Altamimi ha estado dando entrevistas a diversos programas. Uno de ellos fue ‘Todo para la mujer’, en el que habló justamente de lo ocurrido con Melissa Navarro.

Comenzó asegurando que todo lo dicho por su expareja era “mentira”. Incluso sostuvo tener pruebas de su inocencia. No obstante, señaló que no las mostraría, pues no quiere verse envuelto en polémica y “afectar” el proyecto.

“Es mentira… no violencia, no nada. Puedo mostrar al mundo (las pruebas)... La verdad yo no quiero afectar este tema. No puedo mostrar cosas de otra gente”. Massad Altamimi

Incluso sugirió que Navarro solo quería “dinero”. Y es que dijo: “Mujeres sufren violencia, pero no todas quieren dinero”.

Hasta el momento, Melissa no se ha pronunciado ante lo dicho por su exnovio o la oportunidad que se le está dando en ‘La casa de los famosos México’. En tanto que los internautas han tomado posturas divididas; algunos consideran que la joven solo quiso “aprovecharse de él”, mientras que otros la apoyan y se sienten molestos de que incluyan a un “agresor” en el concurso.

¿Quién es Massad Altamimi, habitante confirmado para ‘La casa de los famosos México 2026’?

Massad Altamimi es un creador de contenido y empresario de origen árabe.

Tiene 34 años.

Lleva varios años viviendo en México.

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Es gran amigo de Aarón Mercury, quien estuvo en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Hasta donde se sabe, es soltero. Su última relación conocida fue con Alejandra Tijerina. Terminaron en 2025.

En su momento, contó que tiene un hijo. Se desconoce quién es la madre o la edad del menor.

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