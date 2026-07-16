Denuncian formalmente a Alfonso Obregón por presunto abuso; ¿huyó de México? VIDEO

En días recientes surgió una nueva acusación en contra de Alfonso Obregón por parte de Brenda Rivero, también actriz de doblaje.

El caso acaba de escalar a un nuevo nivel, pues Rivero publicó en redes sociales el documento que acredita que presentó una denuncia formal en contra del actor.

Por si fuera poco, se dice que Alfonso Obregón ya habría salido de México luego de que la denuncia se hiciera pública. ¿Qué se sabe? Te contamos.

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Alfonso Obregón y Brenda Rivero / Redes sociales y canva

Brenda Rivero denuncia formalmente a Alfonso Obregón ante la FGJCDMX

El pasado 8 de julio, Brenda Rivero publicó un video de más de 40 minutos en el que contó su testimonio sobre las experiencias incómodas que vivió con Alfonso Obregón cuando tenía 16 años.

Mencionó que recibió muchas insinuaciones por parte del actor hasta que, durante un viaje a Cancún, él le robó un beso en un estacionamiento. Tiempo después, volvieron a reunirse y ella pensaba que Alfonso se disculparía; sin embargo, hizo comentarios de índole sexual hacia ella.

“Yo tenía en ese entonces 16, iba a cumplir 17 años y él tenía 50 años.(...) Me llevó con el pretexto de que se iba a cambiar la camisa, me llevó atrás del estacionamiento donde me robó mi primer beso.” Brenda Rivero

La tarde del miércoles 15 de julio, Brenda Rivero publicó en Instagram parte del documento que acredita la denuncia formal en contra del actor por los delitos de abuso, violación y corrupción de menores.

Expresó que a partir de ese momento todo el proceso continuará por las vías legales y a través de su abogado.

“No ha sido una decisión fácil. Quienes han pasado por una situación así saben lo difícil que es dar este paso. Sin embargo, decidí hacerlo porque considero que ya no podía seguir callando. A partir de este momento, el asunto seguirá su curso por las vías legales.” Brenda Rivero

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¿Alfonso Obregón salió de México tras la denuncia?

A unas horas de que se revelara la denuncia en su contra, Alfonso Obregón publicó en sus redes sociales que viajaría a Cali, Colombia por temas de trabajo y, en la publicación, declaró que no estaba huyendo y que “regresaría a su casa”.

Días antes, también publicó que estaba por impartir clases, cuando ya se había dado a conocer que la Escuela Nacional de Locución había roto lazos con él.

Alfonso Obregón publicó que viajaría a Colombia por tremas de trabajo / Facebook

En un video publicado en la cuenta a nombre de Ale Herrera, quien ha compartido muchas publicaciones con el actor, se muestra que está en el aeropuerto y a punto de abordar.

Hasta el momento, Alfonso Obregón no ha emitido ninguna declaración acerca de la denuncia que Brenda Rivero ya presentó en su contra.

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¿Qué acusaciones enfrenta Alfonso Obregón?

Esta denuncia se suma a las acusaciones que ha enfrentado desde 2022, en las que dos de sus alumnas lo acusaron por razones similares durante sus clases.

Por ello, fue detenido en agosto de 2024, pero finalmente el caso se desestimó por falta de pruebas.

Sin embargo, el actor ha enfrentado consecuencias en el ámbito profesional, pues se habla de un “veto” en la industria del doblaje. Recientemente, la Escuela Nacional de Locución terminó con su relación profesional y fue descartado de varias producciones, siendo la más popular la quinta película de ‘Shrek’.

Por esa razón, Alfonso Obregón incluso ha llamado a sus seguidores a “boicotear” el estreno de ‘Shrek 5'.

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