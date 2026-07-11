Denuncian a Pedro Sola ante la Fiscalía de la CDMX tras polémicos comentarios sobre los perritos en ‘Ventaneando’

Luego de que Pedro Sola desatara polémica por comentario sobre los perros en Ventaneando, la organización ‘Va por sus Derechos’ compartió en su cuenta oficial de X que inició acciones legales contra el presentador. ¿Qué se sabe sobre el proceso? Te contamos.

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Pedro Sola y los polémicos comentarios que hizo sobre los perros. / Redes sociales

¿Qué dijo Pedro Sola sobre los perros en Ventaneando?

Hace unos días, Pati Chapoy, titular de Ventaneando, cuestionó a Pedro Sola sobre su fin de semana. De acuerdo con el conductor, hizo algunos corajes al visitar una tienda comercial y ver a perros en el establecimiento.

“Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, cagando en el restaurante. Se volvieron locos o qué. Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada”. Pedro Sola

Su comentario no solo sorprendió a la audiencia, también a sus compañera Mónica Castañeda, quien cuestionó que usara la palabra ‘envenenar’. Aunque Sola aseguró que era una expresión que surgía desde el enojo, agregó: “Los que llevan tres en una carreola, dan ganas de darle un bala... a los dueños”.

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Las declaraciones de Pedro Sola sobre los perros desataron indignación. / Redes sociales

¿Qué pasó con Pedro Sola tras comentario sobre los perros en Ventaneando?

Ante la ola de críticas que surgieron, Pedro Sola se disculpó en Ventaneando tras las polémicas declaraciones. Durante la emisión del 8 de julio del programa, el presentador reconoció su error y dijo haber expresado cosas que realmente no siente.

“Lamento haber hecho ese comentario. Reconozco que los tiempos han cambiado y que ahora las mascotas han ocupado un lugar muy importante en las familias. Tal vez antes no, o sí, yo no me di cuenta porque nunca tuve. Es verdad que, al ser miembros de la familia, necesitan inclusión. Hasta el día de ayer, no había sido consciente. Lo siento”. Pedro Sola

Finalmente, expresó que había existido una “falta de empatía” de su parte y prometió educarse más sobre el tema para no cometer errores similares en un futuro; pese a sus palabras, comenzó a filtrarse información sobre un posibles consecuencias legales.

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Pedro Sola enfrenta nueva polémica tras comentario sobre los perros. / Foto: Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la denuncia contra Pedro Sola tras polémicos comentarios en Ventaneando?

Tras plantear que Pedro Sola podría enfrentar acciones legales en su contra por comentario sobre los animales en Ventaneando, se dio a conocer que la organización ‘Va por sus Derechos’ presentó una denuncia en su contra en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

A través de su cuenta de X, la organización detalló que el documento se presentó el 9 de julio con el objetivo de que las autoridades determinen si existen elementos suficientes para iniciar una investigación, ya que se considera que sus comentarios pueden constituir delitos relacionados con la promoción del maltrato animal.

Cabe señalar que la denuncia surge luego de que la Procuraduría Ambiental de la CDMX condenó las declaraciones de Pedro Sola a través de un comunicado en el que detalló: “LA PAOT manifiesta su más enérgica condena ante los recientes comentarios emitidos por Pedro José Sola Murillo en el programa Ventaneando”.

Hasta ahora, Pedro Sola no se ha pronunciado al respecto, pero días atrás se especuló sobre su posible salida de Ventaneando, información que no ha sido confirmada.

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