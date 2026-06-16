¡Pati Chapoy se ausenta de Ventaneando y uno de los conductores rompe una regla prohibida! Así lo exhibieron
La ausencia de Pati Chapoy en Ventaneando desató diversos rumores, y ante ello, un conductor del programa rompe las reglas. ¿Será despedido?
Pati Chapoy sorprendió por su ausencia en Ventaneando este martes 16 de junio, algo que no pasó desapercibido en la audiencia que casi diario la ve en su programa de espectáculos. Por otro lado, uno de los conductores apareció con un outfit negro, algo que no es “aceptado” por Pati. ¿Qué pasó?
¿Quién es el conductor de Ventaneando que rompió una regla tras ausencia de Pati Chapoy?
Se trata de Ricardo Manjarrez, uno de los conductores de Ventaneando que lleva tiempo colaborando con Pati Chapoy hace más de ocho años en la conducción, pero 18 dentro del programa.
En un reciente video, aparece Pedrito Sola en pleno set de Ventaneando, acompañado también de los demás conductores del programa de espectáculos, “acusando” a Ricardo por su outfit de color negro:
Pati nos ha dado la instrucción de que no podemos venir vestidos de negro.
Ante el señalamiento de Pedrito, Ricardo tuvo que responder a su decisión de traer una “camisa negra”, por lo que se defendió diciendo:
Sí es cierto, hoy que no vino Pati me traje esta camisa negra porque tenía ganas de estrenarla. Pero la otra vez que Pati también faltó, tú (Pedrito Sola) te viniste de negro.
Por último, señalaron que esta decisión de un outfit negro corresponde más al hecho de mostrar “colores” en la TV, pues al ser una transmisión, el negro funge como “ausencia de color” y muestra un espacio oscuro en la televisión.
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¿Por qué Pati Chapoy se ausentó de Ventaneando HOY 16 de junio?
Pati Chapoy ha faltado pocas veces a Ventaneando (y hasta acusada de maltrato ha sido), y fue este martes 16 de junio que fue uno de esos días. No se sabe exactamente la razón por la que no acudió al programa.
Tampoco los conductores revelaron las razones por las que la conductora no estuvo presente en la emisión de hoy, ni mencionaron si ya mañana se reincorporaba de manera normal.
Eso sí, Ricardo afirmó que ya el día de mañana estará en el programa con un outfit diferente, con color, comentario que podría significar el regreso de Pati Chapoy en la programación habitual.
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¿Quién es Ricardo Manjarrez y cuál es su trayectoria?
Ricardo Manjarrez es un periodista y conductor mexicano que ha formado gran parte de su carrera dentro de la industria del entretenimiento, la televisión y específicamente: los espectáculos
Inició su camino profesional en 2008, cuando se incorporó como reportero al programa Ventaneando, programa en el que se ha consolidado como una de sus figuras más reconocidas a lo largo de los años.
Gracias a su experiencia ha cubierto importantes eventos internacionales como los Latin Grammy y el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile, destacándose por su trabajo en la cobertura de noticias relacionadas con la música y el mundo artístico.
Ricardo Manjarrez protagonizó un curioso momento con Pati Chapoy, cuando se refirió como “güey” a la titular del programa.
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