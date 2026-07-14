Leticia Calderón se defiende de las críticas tras revivirse VIDEO sobre su fobia a los gatos: “Fue hace mucho”

Lo ocurrido con Pedro Sola y sus declaraciones sobre perros y los dueños de mascotas causó que internautas revivieran los comentarios de la actriz Leticia Calderón, quien en algún momento señaló su fobia a los gatos, a tal grado de externar polémicos comentarios. Ahora, la histrionisa se defiende. ¿Qué dijo?

Leticia Calderón fue apodada “Lady mata gatos” / Mezcalent/Redes sociales

¿Qué dijo Leticia Calderón sobre su “fobia” a los gatos?

Todo sucedió durante las entrevistas de promoción de Imperio de mentiras, la telenovela que se estrenó en 2020. En ese contexto, Leticia Calderón confesó en aquel momento que sentía una fuerte fobia hacia los gatos.

La actriz explicó que este temor la acompaña desde su infancia y reveló que incluso recurrió a terapia con la intención de superar esa situación:

Le tengo terror a los gatos, está por allá y aquí se está grabando la novela, así yo no puedo, se fue, pero sigue por aquí, les tengo pánico, pero no sé por qué es, mi mamá no me ha dicho si tuve algún percance con esos animales, quizás me arrojó un gato, he ido a psicólogo y no funciona, necesito manejar eso, no puedo ponerme así. Leticia Calderón

Lo que desató la polémica fueron los comentarios que hizo sobre si se le aparece un gato en la carretera. Además, comentó que incluso sería capaz de llevar a su perro a las grabaciones para que persiguiera a cualquier felino que apareciera en el lugar:

Mis hijos saben que si vamos pasando periférico y veo un gato, no me importa que lo atropelle, se tienen que agarrar de algún lado, la mano, pero yo corro y paso encima de él. ¡Ay, pin… gato! Ahí lo vi pasar. Por favor, agárrenlo. ¡Qué horror! Si estuviera mi hijo, me cuidaría. Lo ahuyenta. Un día de estos voy a traer a mi perro; es un rottweiler. Leticia Calderón

Esto fue suficiente para que la actriz se llevara una nueva funa en redes sociales, acompañando también la de Pedro Sola en Ventaneando.

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¿Cómo reaccionó Leticia Calderón a las críticas por sus comentarios sobre los gatos?

Posterior a que se hiciera viral el video de Leticia Calderón y su “fobia” a los gatos, miles de usuarios en redes comenzaron la “funa”, asegurando que esa no es una forma de expresarse de los seres vivos.

Durante la mañana de este martes, la intérprete decidió hacer una publicación en su perfil, diciendo que todo se trató de algo tergiversado:

Fue hace muchos años y fue un mal entendido. No me refería a los gatos. Jamás le he hecho ni le haría daño a nadie. Amo a los animales, aunque a algunos no los pueda tocar. Leticia Calderón

No obstante, en comentarios varias personas no acompañaron la disculpa, pues creen que sus palabras fueron muy severas y se dijeron en un tono totalmente serios:



"¿Entonces a qué “gatos” te referías que podías atropellar?,

“Ya ni le muevas... no quieras arreglar lo que ya dijiste” y,

“Ahora resulta. Como si hubiéramos escuchado mal su declaración”.

Así como estos, hay varios comentarios en su contra y otros que la defienden, creando un intenso debate en sus redes:



“Claro que no les haríamos daño”,

“Tú eres un gran ser humano, se te nota” y,

“No tienes que darle explicaciones a nadie”.

¿Tú qué opinas?

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La actriz Leticia Calderón habla sobre los gatos / Redes sociales

¿Por qué las disculpas de Pedro Sola en Ventaneando no fueron aceptadas por el público?

Un día después de los comentarios de Pedro Sola sobre los perritos, el conductor tuvo que pedir disculpas en plena emisión de Ventaneando. El problema para mucho llegó con su mensaje, ya que fue leído en su totalidad.

Esto fue lo que dijo Pedro:

Cometí un error al expresar cosas que, al final de cuentas, no siento… Lamento haber hecho ese comentario. Reconozco que los tiempos han cambiado y que ahora las mascotas han ocupado un lugar muy importante en las familias. Tal vez antes no, o sí, yo no me di cuenta porque nunca tuve. Es verdad que, al ser miembros de la familia, necesitan inclusión. Hasta el día de ayer, no había sido consciente. Lo siento. Pedro Sola

De hecho, recientemente Susana Zabaleta también decidió arremeter contra Pedro Sola, ya que tampoco cree en la sinceridad de las palabras del conductor mexicano.

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