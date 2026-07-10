Reviven VIDEO de Leticia Calderón diciendo que le quitaría la vida a gatos tras polémica de Pedro Sola

En medio de la polémica de Pedro Sola por sus comentarios sobre los perros en Ventaneando, resurge un video de Leticia Calderón hablando mal de los gatos. Por ello, mucha gente en redes sociales está exigiendo que también se “fune” a la actriz. Te contamos los detalles.

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Leticia Calderón dijo tenerle fobia a los gatos / Mezcalent

Esto dijo Leticia Calderón acerca de los gatos

Todo ocurrió durante las entrevistas promocionales para ‘Imperio de mentiras’, telenovela estrenada en 2020. Leticia Calderón admitió tener una gran fobia hacia los gatos. Resaltó que tiene este miedo desde niña y que incluso fue a terapia para intentar resolver este problema.

“Le tengo terror a los gatos, está por allá y aquí se está grabando la novela, así yo no puedo, se fue, pero sigue por aquí, les tengo pánico, pero no sé por qué es, mi mamá no me ha dicho si tuve algún percance con esos animales, quizás me arrojó un gato, he ido a psicólogo y no funciona, necesito manejar eso, no puedo ponerme así”, manifestó.

Lo que realmente causó controversia fue que confesara que no tendría problema en atropellar a un ‘michi’ si lo viera en la carretera. Incluso reconoció que podría llevar a su perro a las grabaciones para que atrapara a cualquier gato que se le cruzara.

“Mis hijos saben que si vamos pasando periférico y veo un gato, no me importa que lo atropelle, se tienen que agarrar de algún lado, la mano, pero yo corro y paso encima de él. ¡Ay, pin… gato! Ahí lo vi pasar. Por favor, agárrenlo. ¡Qué horror! Si estuviera mi hijo, me cuidaría. Lo ahuyenta. Un día de estos voy a traer a mi perro; es un rottweiler.” Leticia Calderón

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YA BASTA!



Así como estamos arrastrando a el viejo rancio de Pedro Sola y a su momia jefa Patricia Chapoy, hagámoslo con la cuernuda de LETICIA CALDERON que confesó que 47R0P3LL4R14 GATOS SOLO POR QUÉ NO LE GUSTAN. Y que usa a su perro Rottweiler para que los mate. pic.twitter.com/MAo9cQYlMY — nicole. (@nikkisixxlml) July 9, 2026

¿Leticia Calderón ofreció disculpas por la polémica con gatos?

A diferencia de Pedro Sola, quien sí se disculpó por hablar mal de los perros, Leticia Calderón jamás se pronunció como tal y solo justificó sus comentarios sobre los gatos diciendo que tenía un problema psicológico.

“La gente no entiende qué es el miedo; me dan ganas de preguntarles a las personas a qué les tienen fobia y traerles una araña, una víbora o aventarlos de un paracaídas para que me entiendan. No puedo ir a una casa de una amiga que tenga gatos”, indicó.

Pese a que sus declaraciones no tuvieron el mismo impacto, muchos internautas la nombraron “Lady mata gatos”. Algunos fans también salieron en su defensa y señalaron que la actriz simplemente padecía un problema mental.

Ahora con el tema de Sola, las palabras de Calderón salieron a la luz y las críticas en su contra se han acumulado en redes sociales. Hasta el momento, la histrión no ha dicho nada acerca de este asunto.

Leticia Calderón no se ha pronunciado ante la polémica / Mezcalent

¿Pedro Sola será despedido de ‘Ventaneando’ por sus declaraciones sobre los perros?

En una emisión de ‘Ventaneando’, Pedro Sola expresó su deseo de “envenenar perros” y “matar a sus dueños”. Esto, solo porque no le gustaba ver animales dentro de tiendas o restaurantes.

Aunque en un inicio se justificó diciendo que era por una cuestión de higiene, poco después ofreció una disculpa. Dijo que, por la edad, no entendía la importancia de las mascotas hoy en día y aseguró que nunca lastimaría a un ser vivo.

Mucho se ha dicho sobre el destino del conductor en el programa. Se especula que, si la situación no se calma en los próximos meses, lo despedirían en diciembre de este año. Esta información no ha sido confirmada.

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