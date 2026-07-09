¿Pedro Sola iría a la cárcel? Estás serían las sanciones legales que podría enfrentar tras comentario de perritos

Las declaraciones de Pedro Sola sobre “envenenar” a perritos en lugares públicos pet friendly encendieron las redes sociales. Tan pronto hizo los comentarios, comenzó una ola de críticas que hasta el momento no se ha detenido, aún cuando el conductor ya se disculpó.

La ‘funa’ llegó a tal punto de que organizaciones en pro del cuidado animal pidieron que se apliquen medidas más severas para el conductor. ¿Qué sanciones podría recibir? Te contamos.

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Pedro Sola / Redes sociales

¿Qué sanciones podría recibir Pedro Sola por sus comentarios sobre los perros?

Aunque hasta el momento el conductor de Ventaneando solamente y presuntamente ha recibido llamadas de atención y múltiples críticas en redes sociales, el castigo podría ir más allá con sanciones legales o económicas.

Los usuarios en redes sociales denuncian que los comentarios de Pedro Sola son una clara apología de la violencia animal y que desde su posición como un comunicador, normaliza esos actos violentos; por ello es que solicitaron la intervención de las autoridades.

De acuerdo con información de diversos medios de comunicación, la apología al maltrato animal en sí no es un delito; pero Pedro Sola podría llegar a ser acusado y eventualmente sancionado por provocar públicamente el maltrato animal.

Las leyes de la Ciudad de México castigan este hecho con sentencias de hasta 12 años de cárcel y multas económicas que alcanzan más de 200 mil pesos; si las conductas iniciales concluyen con la muerte del animal.

Al momento, Sola no se ha pronunciado con respecto a las posibles sanciones legales que podría enfrentar por sus polémicas declaraciones.

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Pedro Sola / Redes sociales

¿Qué famosos han reaccionado a los comentarios de Pedro Sola sobre los perros?

La reacción a los comentarios de ‘Pedrito’ Sola ha sido masiva, y prsonalidades del espectáculo ya se han pronunciado, uno a modo de crítica y otros a modo de ‘meme’.

Una de las reacciones más comentadas fue la de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, quien calificó las declaraciones del conductor como “lamentables” y que en ninguno de sus espacios de trabajo se permitirá el maltrato animal ni la violencia a los seres vivos.

Yo siempre les he pedido a mis colaboradores que, si en algún momento se equivocan, tengan la valentía de reconocerlo y ofrecer una disculpa pública.



En ninguna de mis empresas está permitido el maltrato animal ni fomentar la violencia contra ningún ser vivo (los chairos no… https://t.co/67JDj2eenS pic.twitter.com/gw4tBokpuW — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 8, 2026

Juan José ‘Pepillo’ Origel y Carlos Benavides compartieron fotos y videos de sus mascotas, expresando el amor que les tienen y la importancia de las mascotas en la vida.

“No hay nada más hermoso que tener en tu casa unos compañeros que te cuidan, te protegen, te miman, te hacen mil caricias y todo sin ningún interés! Es amor de verdad!” Juan José Origel

Por otro lado, personalidades como Alfredo Adame, y Lalo España se subieron a la tendencia criticando al conductor, con contenido más cómico.

“Mi Marimba, mi perrita hermosa, preciosa. Consérvamela mucho tiempo, San Pedro... Mejor San Ignacio, San Jorge o cualquier otro.” Lalo España

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Pedro Sola ofreció una disculpa pública por sus comentarios

Ante la ola de indignación y crítica que recibió Pedro Sola por sus comentarios, el miércoles 8 de julio ofreció una disculpa pública durante la emisión de ‘Ventaneando’.

El conductor mencionó que no era consciente de sus comentarios ni de la importancia que hoy en día tienen las mascotas en la vida de las personas.

“Reconozco que los tiempos han cambiado, y que ahora las mascotas ocupan un lugar muy importante en las familias” Pedro Sola

Además, dijo que el hecho de ser una persona mayor y no haber tenido nunca una mascota es de las principales razones para adoptar ese punto de vista.

“Yo jamás le he hecho daño a nadie y mucho menos a una mascota. Lo siento de verdad, desde el fondo de mi corazón, siento una vergüenza horrible por lo que pasó y lo que provoqué.” Pedro Sola

A esta polémica se suma la suspensión de la cuenta de ‘X’ de Pati Chapoy, compañera de conducción de ‘Ventaneando’.

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