Pedro Sola enseña de más durante entrevista y lo exhiben en redes: ¡Mostró el paquete completo! VIDEO

Pedro Sola, conductor de Ventaneando que ha protagonizado rumores de presunta salida del programa, vivió un curioso momento recientemente, luego de que internautas se dieran cuenta de un “descuido” que sufrió el también economista. ¿Qué le sucedió?

Pedro Sola sufre “descuido” en entrevista / Redes sociales y canva

¿Por qué Pedro Sola no fue a Corea del Sur?

Todo ocurrió en un vuelo que influencers y conductores tomaron para viajar a Corea del Sur, en el cual, Pedro Sola estaba presente como invitado de una reconocida agencia.

Aunque todo marchaba con normalidad, varios creadores de contenido señalaron que hubo un problema con el viaje, específicamente, el parabrisas de la aeronave se quebró, motivo por el que tuvieron que aterrizar en la CDMX: “ De repente sirvieron la cena y como que rápido la recogieron ”, dijo Pedro.

Tras su aterrizaje en Ciudad de México, el conductor de Ventaneando confirmó que no quiso retomar su traslado a Corea del Sur:

Cuando bajamos a migración yo dije, ‘me voy’, fui a donde se reclaman las maletas y me fui a mi casa (...) yo ya no me pude dormir, estaba medio incómodo. Pedro Sola

Aunque no dijo si fue por miedo o por desgaste, lo cierto es que no quiso continuar su viaje a Corea con los demás famosos.

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Pedro Sola abandonando el Aeropuerto y su viaje

¿Pedro Sola mostró de más en una entrevista para Ventaneando?

En una entrevista que le realizaron a Pedro Sola en Ventaneando, el conductor fue cuestionado sobre lo ocurrido en su viaje a Corea y el abandono del mismo.

Mientras tanto, una discusión se armaba en los comentarios, pues señalaban que su pantalón podría estar muy ajustado y mostrar partes de su cuerpo que deberían estar “más escondidas”.

Pedro Sola enseña de más / IG: Ventaneando

Aquí algunos de los comentarios:



“Acomódese Pedrito”,

"¿De qué habló? Yo me entretuve con otra cosa”,

“Se va a asfixiar, compadre, acomódelo” y,

"¿Y ese paquete?”

Pedro Sola no ha hecho comentarios a este curioso momento, pero el video ya acumula cientos de comentarios y miles de reacciones en varias plataformas digitales.

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¿Por qué Pedro Sola fue hospitalizado hace unos días?

La noticia sobre la hospitalización de Pedro Sola a mediados de mayo preocupó a sus seguidores. La fotografía del conductor desde una cama de hospital sorprendió al público y provocó una ola de comentarios y muestras de apoyo.

Más tarde, el propio Pedro Sola aclaró lo sucedido y reveló que todo ocurrió tras sufrir una caída mientras caminaba por la calle. Mediante Instagram, el conductor publicó una imagen desde el hospital acompañada de un mensaje que se volvió viral:

Me caí. No cabe duda que cuando uno envejece adquiere nuevos retos, caminar a toda prisa en la calle se vuelve deporte de alto riesgo. Afortunadamente me encuentro bien, solo requerí unas puntadas y un bolillo para el susto. Anden con cuidado. Pedro Sola

Sin ahondar en más detalles, su estado de humor sugería que todo quedó en el susto y su recuperación se dará con el paso de los días, eso sí, las burlas de sus compañeros no terminaron, ya que Pati Chapoy le dedicó un curioso comentario.

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