¿Ricardo Manjarrez quiere sacar a Pedrito Sola de Ventaneando? Broma en vivo desata alarmas, ¿hubo pleito?

La ausencia de Pedro Sola en Ventaneando volvió a poner nerviosos a los fans del programa, especialmente después de que se revelara que el conductor sufrió una caída que lo llevó al hospital. Aunque todo parecía tranquilo tras el reporte de salud que dio Pati Chapoy, una broma entre los conductores terminó robándose toda la atención y desató rumores sobre posibles cambios dentro del famoso programa de espectáculos.

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Pedro Sola en Ventaneando

/ Instagram: @VentaneandoUno / @tiopedritosola



¿Cómo está la salud de Pedrito Sola tras su accidente y por qué faltó a Ventaneando?

La ausencia de Pedro Sola en Ventaneando no fue por decisión personal ni cambios en el programa, sino por una situación médica derivada de una caída reciente. Durante la emisión, Pati Chapoy se encargó de tranquilizar al público y explicar exactamente qué ocurrió con el conductor.

“Salió del hospital. Fue hace un momento a ver al médico para que le quitara las tres puntadas que le dieron. Le quitaron ya el hilito, ya está en su casa, tranquilo, viendo Ventaneando”, comentó la periodista.

Con esta actualización, los fans supieron que el conductor estaba fuera de peligro, aunque todavía en recuperación. No obstante, su ausencia dejó un espacio visible en la mesa y alguien más ya lo estaba ocupando.

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¿Por qué Ricardo Manjarrez desató polémica en Ventaneando?

El nombre de Ricardo Manjarrez en Ventaneando comenzó a sonar con fuerza durante la transmisión, especialmente porque fue él quien ocupó el lugar de Pedro Sola en el set.

Fue entonces cuando Rosario Murrieta lanzó un comentario que encendió el ambiente dentro del programa y provocó risas entre todos los presentes:

“Está haciendo coraje (Pedro Sola) porque Ricky está en su sillón”. Rosario Murrieta

A partir de ese momento, la situación escaló, aunque en tono de broma, cuando el propio Ricardo decidió seguir el juego y responder con una frase que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del programa.

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Pedro Sola no asiste a ‘Ventaneando’ / Captura de pantalla

¿Qué pasó entre Ricardo Manjarrez y Pedrito Sola en Ventaneando?

Lejos de quedarse en un simple comentario, Ricardo Manjarrez aprovechó la atención del momento para lanzar un “reto” directo a Pedro Sola, lo que hizo que muchos espectadores se preguntaran si había tensión real detrás de cámaras.

“Ahora no me quitas, ven, te reto, quítame. No es cierto Pedrito” Ricardo Manjarrez

Aunque todo se trató claramente de una broma entre compañeros, el clip no tardó en circular en redes sociales, donde algunos usuarios comenzaron a especular sobre posibles cambios en la dinámica del programa o incluso en su elenco.

La reacción de Pati Chapoy, quien presenció todo, fue clave para mantener el tono relajado, dejando claro que el comentario no iba más allá de una broma al Tío Pedrito.

Así fue la broma a Pedrito Sola:

¿Quiénes son los conductores actuales de Ventaneando en 2026?

Tras diferentes cambios en los últimos años, incluyendo la lamentada muerte de Daniel Bisogno, el equipo de Ventaneando en 2026 está conformado por figuras consolidadas del espectáculo.

