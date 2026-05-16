Linet Puente: Conductora de ‘Ventaneando’ y su hijo sufren fuerte accidente automovilístico

Los conductores de ‘Ventaneando’ han sido motivo de preocupación en las últimas horas. Y es que tras la caída que mandó al hospital a Pedro Sola, Linet Puente revela que hace poco sufrió un accidente automovilístico. En el coche, iba su hijo. Te contamos cuál es el estado médico de la presentadora y su pequeño.

Linet Puente / Mezcalent/Redes sociales

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Así fue el accidente automovilístico de Linet Puente, conductora de ‘Ventaneando’

Fue a través de sus historias de Instagram que Linet Puente dio a conocer su accidente automovilístico. Indicó que el suceso ocurrió hace algunos días, pero decidió hablar del tema justo este día.

Comenzó agradeciendo a todos aquellos que la apoyaron y resaltó que, si bien afortunadamente no pasó a mayores, dejó secuelas físicas y psicológicas tanto en ella como en su hijo.

“Quiero pasar por aquí para agradecerles todos los buenos deseos... Chocamos y ese accidentito la verdad es que sí me viene como a descuadrarme toda, literalmente. Ando todavía como un poquito afectada de toda esta zona (el hombro y espalda), o sea, como de aquí y de acá. Nada grave, o sea, lo que sucede en un choque normalmente, que es pues como que el cuerpo se tensa”. Linet Puente

Si bien no quiso dar muchos detalles sobre qué fue lo que pasó realmente, dejó claro que, a pesar de todo, tanto ella como su hijo están relativamente tranquilos y recuperándose del shock que representó la experiencia.

“Lo que sí les quiero contar es que (mi hijo) está perfecto, pero siento que sí se quedó un poquito traumado por cómo fueron las cosas. La verdad es que sí estuvo un poco fuerte, pero todos estamos bien”, manifestó.

Linet Puente / Mezcalent/Redes sociales

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¿Cuál es el estado médico de Linet Puente y su hijo tras el accidente automovilístico?

Hasta el momento, Linet Puente no ha dado más declaraciones sobre el accidente que sufrió. No obstante, todo parece indicar que tanto ella como su hijo se encuentran bien y no hubo necesidad de que fueran hospitalizados de emergencia.

Para muchos, esta fue la explicación de que la presentadora se ausentara o apareciera de forma intermitente en el programa ‘Ventaneando’ durante los últimos días.

Cabe mencionar que, hasta ahora, ninguno de sus compañeros de conducción se ha pronunciado ante lo ocurrido con Linet. Se espera que en la próxima edición del vespertino den su postura y mayores detalles del suceso.

Linet Puente / Mezcalent/Redes sociales

¿Quién es Linet Puente, conductora de ‘Ventaneando’ que sufrió un accidente?

Linet Puente Castro es una de las conductoras estelares de ‘Ventaneando’. Es originaria de Sinaloa y actualmente tiene 43 años. En sus inicios, se le vio en ‘Historias detrás del mito’ y ‘Hit M3’. Su trabajo en TV Azteca le ha dado oportunidad de entrevistar a figuras importantes como Will Smith, Alejandro Sanz, Shakira, Katy Perry y Miguel Bosé.

El año pasado se le vio como panelista en ‘La granja VIP’, reality de TV Azteca. Su participación estuvo envuelta en controversia por los comentarios que llegó a hacer sobre Sergio Mayer Mori.

Hace algunos meses, Puente expresó sus intenciones de iniciar un proceso legal contra el padre de su hijo, de quien se divorció hace seis años por una infidelidad de él, por temas relacionados con la pensión alimenticia.

“Él vive en Dallas, Texas, en Estados Unidos, y no se hace cargo de nada absolutamente. No hay manutención. Como madres, es nuestra obligación exigirles a los padres que se hagan responsables. Si para eso tiene que entrar la ley, que entre: Abogados, juicios, lo que se tenga que hacer para que se hagan responsables”, manifestó en entrevista para TVNotas.

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