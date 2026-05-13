Verónica Castro “regaña” a su hijo Cristian durante programa EN VIVO y ¿confirma distanciamiento?: “Estúpido”

Tal parece que la polémica no termina para Cristian Castro. Y es que, tras haber desmentido una relación con Victoria Kühne, su madre, Verónica Castro, explota y no solo lo tilda de “estúpido” por “desperdiciar un gran partido”, sino que también se dice muy herida por la forma en la que la estaría tratando. Te contamos todo lo que dijo.

Cristian Castro y Verónica Castro / Redes sociales

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¿Cómo reaccionó Verónica Castro después de que su hijo Cristian desmintiera un noviazgo con Victoria Kühne?

Hace algunos días, se comenzó a decir que Cristian Castro y Victoria Künhe eran novios. Cuando se le cuestionó sobre este tema, Verónica Castro se dijo muy feliz con su nueva nuera. Sin embargo, el apodado ‘Gallito Feliz’ desmintió todo y aseguró que Victoria solo era “una amiga”.

También aprovechó para decir que amaba a su mamá, pese a que, “en ocasiones, no lograban entenderse del todo”. En respuesta a esto, Verónica, a través de una llamada telefónica con el programa ‘Ventaneando’, manifestó estar molesta con las declaraciones de su hijo.

Y es que, de acuerdo con Verónica, todo apuntaba a que sí eran novios, por lo que se sintió con la libertad de comentarlo con los reporteros. La actriz indicó que no solo la hizo quedar mal frente a la audiencia, sino también frente a la familia de Victoria.

“Quedo mal con los papás de ella. Yo conozco a su mamá de Victoria, hace ya muchos años. Entonces no puede decir: ‘Esta chica, esta muchacha’. No, es una mujer hecha y derecha… Si dijo que no y se echó para atrás, pues la verdad, qué güey, porque tenía todo con esa mujer. No le iba a pedir nada porque no necesita nada”, expresó.

Aseguró que, en su momento, Victoria y Cristian le hablaron para comunicarle sobre su relación:

“Estaban juntos, no me puede decir que no, yo los estaba viendo. (Está mal) Que haya dicho esa tontería. Yo me muero de la pena de hablar con su madre y decirle: ‘Perdona al estúpido de mi hijo’, ¿cómo le hago? Obviamente voy a hablar con Vicky para que me cuente un poco más… Me tumba una amistad que yo quería para toda la vida”. Verónica Castro

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¿Verónica Castro confirma distanciamiento con Cristian Castro?

Durante la conversación, Verónica Castro sacó a relucir que, aparentemente, Cristian Castro no sería un “buen hijo”. Y es que ni siquiera la habría contactado para felicitarla por el Día de las Madres y solo le habría enviado unas flores “pichurrientas”.

Verónica Castro “No me ha hablado por teléfono. No me habló el Día de las Madres. Mandó unas pi… florecitas, que se las meta donde ya sabe. Estoy enojada, quedo como idiota. En todos lados dice: ‘Quiero a mi mamá cerca’ y yo de: ‘ay, qué hijo divino’ y, a la hora de la hora, no tenemos contacto, ¿qué nos pasó?”

La también presentadora admitió que toda esta situación le duele mucho y hace que no pueda confiar en el intérprete de ‘Azul’.

“En todas las entrevistas dice que me quiere mucho y que quiere vivir conmigo, pero, imagínate, si en cosas tan sencillas está mintiendo o está bromeando, ¿yo cuándo me voy a volver a vivir con él? Ni loca. (La última vez que lo vi fue) Hace un año en Miami. Ni me invita (a sus conciertos). Me avisa: ‘Voy a ir a México’, pero no me invita. Lo acuso ante el público. Estoy muy enojada porque dice mentiras o porque se echa para atrás por tonto”, recalcó.

Para finalizar, dijo tener esperanza de que “su regaño público” ayude a su hijo a cambiar, pues cree que el cantante no está yendo por el camino correcto.

Verónica Castro / Mezcalent

¿Qué dijo Cristian Castro sobre el “regaño” de su mamá Verónica?

Hasta el momento, Cristian Castro no se ha pronunciado ante las declaraciones de su madre Verónica. Lo último que dijo sobre ella fue justamente que la quería mucho, a pesar de los aparentes problemas de comunicación que tienen.

También reiteró sus ganas de vivir con ella. Incluso le prometió “ya no hacer berrinches” y ser una mejor persona, asegurando que la necesita en su vida.

“Le prometí que no le voy a hacer berrinches. Es que yo la molesto mucho porque hago muchos jueguitos, pero ella es una persona muy seria, pero ya la vamos a cuidar porque, si no, ¿a quién cuido?”, resaltó.

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