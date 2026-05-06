Victoria Kühne hospitalizada de emergencia: así se encuentra la pareja de Cristian Castro: “Casi no la cuento”

La salud de Victoria Kühne encendió las alarmas luego de que la propia artista confirmara que fue hospitalizada de emergencia tras regresar a México. La noticia no solo sorprendió por la gravedad del momento, sino porque ocurrió en uno de los puntos más importantes de su carrera y justo después de que hiciera público su romance con Cristian Castro.

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Victoria Kühne, novia de Cristian Castro / Foto: Instagram/victoriakuhne.

¿Por qué fue hospitalizada de emergencia Victoria Kühne y cuál es su estado de salud?

Victoria Kühne, cantante mexicana y actual pareja de Cristian Castro, vivió momentos de angustia luego de ser hospitalizada de emergencia por una apendicitis que, según relató, puso en riesgo su vida. La noticia sobre la hospitalización de Victoria Kühne causó revuelo en redes sociales, donde la artista compartió detalles de lo ocurrido directamente desde una cama de hospital.

La intervención quirúrgica se realizó la noche del 5 de mayo, cuando la apendicitis obligó a los doctores a operarla para extirparle el apéndice. Afortunadamente, tras la cirugía de emergencia, el estado de salud de Victoria Kühne es estable y se encuentra fuera de peligro, rodeada del cariño de su familia.

La propia intérprete fue quien confirmó su situación con una publicación que rápidamente se volvió viral. En la imagen aparece sonriente, acompañada por sus padres, quienes no se separaron de ella en ningún momento, lo que generó aún más empatía entre sus seguidores.

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La artista Victoria Kühne / IG: victoriakuhne

¿Qué dijo Victoria Kühne sobre su operación por apendicitis?

Victoria Kühne relató cómo vivió esta emergencia médica, dejando ver lo inesperado del momento y el susto que atravesó. La cantante explicó que todo ocurrió apenas horas después de haber regresado al país.

“Llegué feliz de L.A. y, literal, unas horas después casi no la cuento... apendicitis justo mientras terminaba mis voces en el estudio”, escribió la artista, frase que encendió las alertas y preocupó a sus fans.

Además, no perdió el sentido del humor tras la operación y aprovechó para dar una noticia importante sobre su carrera musical: “Bye apéndice… pero hello álbum nuevo, porque sí, ya quedó listo y sale este 29 de mayo”.

El mensaje de Victoria Kühne tras su hospitalización de emergencia también incluyó agradecimientos para el equipo médico que la atendió, destacando la labor del especialista que llevó su caso: “Obvio mis papás y toda mi familia llegaron al rescate y gracias infinitas al mejor doctor, el Dr. Román González y todo su equipo en el Hospital Zambrano, de verdad los mejores de Latinoamérica”.

¿Quién es Victoria Kühne, pareja de Cristian Castro, y cómo inició su relación?

Victoria Kühne, pareja de Cristian Castro tiene actualmente 39 años de edad. Es empresaria, productora y compositora, originaria de Monterrey, Nuevo León.

Actualmente, es propietaria de Victoria Records. Cabe mencionar que esa empresa, la cual lleva su nombre sus padres fundaron cuando la ahora pareja del cantante tenía 11 años de edad.

Victoria Kühne tiene un estudio en Monterrey, el cual se destaca por ser uno de los más relevantes de Latinoamérica. También tiene un reconocimiento en la música y las producciones audiovisuales.

Aunque no se ha revelado con exactitud cuándo comenzó su romance, la confirmación pública bastó para que ambos se convirtieran en tema de conversación en redes sociales y medios de entretenimiento.

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