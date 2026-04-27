Verónica Castro reacciona a romance de su hijo Cristian Castro: ¿Acepta a su nueva nuera? ¡Esto dijo! VIDEO

La actriz y conductora Verónica Castro no esperó y habló sobre el romance que su hijo Cristian Castro está viviendo con la productora, compositora y empresaria Victoria Kühne, luego de que ella subiera una fotografía al lado del cantante donde se dejaron ver felizmente enamorados.

Castro opinó al respecto sobre esta etapa que está viviendo su hijo. ¿La rechazó o aceptó? Acá está el testimonio de la protagonista de la primera temporada de ‘La casa de las flores’.

Verónica Castro opinó sobre la relación de su hijo Cristian Castro. / Foto: Redes sociales.

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¿Qué dijo Verónica Castro sobre la novia de Cristian Castro?

La actriz Verónica Castro fue homenajeada en los Premios Aura 2026, donde recibió el galardón de ‘Leyenda’ y se destacó su trayectoria en la televisión, cine y teatro.

Los medios de comunicación la felicitaron, pero también aprovecharon para preguntarle su opinión al respecto sobre el romance que actualmente tiene su hijo Cristian Castro, luego de que se viralizara una fotografía donde se ve al cantante junto a su pareja Victoria Kühne.

"¡Ya tengo nueva! ¡Ya tengo nuera!”. Verónica Castro.

La actriz se dejó ver emocionada luego de que la prensa le pidiera su opinión y dio más detalles de este romance de Cristian Castro.

“Se llama Victoria. Está preciosa. Una pelirroja. Increíble, sí, muy linda, la verdad”. Verónica Castro.

Verónica Castro aprobó la relación de su hijo, con quienes recientemente viajaron a Nueva York, Estados Unidos.

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¿Quién es la pareja de Cristian Castro?

El cantante Cristian Castro se encuentra en el ojo de todos, luego de que confirmara su relación con Victoria Kühne, de 39 años de edad, quien es empresaria, productora y compositora, originaria de Monterrey, Nuevo León.

Actualmente, es propietaria de Victoria Records, la empresa que sus padres fundaron cuando ella solo tenía 11 años de edad.

Cuenta con estudio en Monterrey, que se destaca por ser uno de los más relevantes de Latinoamérica. También cuenta con un reconocimiento en la música y las producciones audiovisuales.

Ella es Victoria Kühne, pareja de Cristian Castro. / Foto: Instagram/@victoriakuhne.

En redes sociales, publicó la fotografía donde confirma su relación con Cristian Castro acompañada de un tierno y bello mensaje.

“Con mi amor en Nueva York”. Victoria Kühne.

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¿Cómo es la relación de Verónica Castro y su hijo Cristian Castro?

La relación entre Cristian Castro y su madre, Verónica Castro, es buena, ya que se mantienen unidos y han expresado el apoyo y amor que se tienen.

Castro ha repetido en diferentes ocasiones la admiración y reconocimiento que tiene a su madre.

“Yo soy suyo y ella es mía” Cristian Castro.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, en el pasado Cristian Castro admitió que sí tuvo un momento tenso y desagradable con su madre, cuando la actriz no aprobó uno de sus matrimonios.

Verónica reveló diferencias y desaprobó la relación con Valeria Liberman, con quien Cristian se casó tras divorciarse de Gabriela Bo.

“No estaba de acuerdo con mi matrimonio y por eso es que la situación que vivimos juntos fue difícil, fue de empujones, estábamos jóvenes, la verdad que fueron jaloneos, empujones, discusiones, malas palabras pero nunca nunca para nada golpes”. Cristian Castro.