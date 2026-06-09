¿Maribel Guardia y Rafael Inclán fueron pareja? El actor revela cómo nació su “romance”: “Más atractiva que bonita”

Durante décadas, Maribel Guardia ha sido relacionada con algunas de las figuras más importantes del espectáculo mexicano. Sin embargo, uno de los romances menos conocidos de su vida salió nuevamente a la conversación gracias a una reciente confesión de Rafael Inclán, quien recordó la historia de amor que vivieron mientras trabajaban juntos en el llamado Cine de Ficheras. ¿No fue real entonces? ¡Entérate!

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¿Cómo nació el romance entre Maribel Guardia y Rafael Inclán en el cine de ficheras?

En plena década de los 80, cuando el cine de ficheras dominaba la cartelera mexicana, Maribel Guardia y Rafael Inclán coincidieron en varias películas que hoy son parte del archivo popular del entretenimiento en México. Títulos como ‘Macho que ladra no muerde’, ‘De todas… ¡todas!’ y’ A garrote limpio’ no solo marcaron una etapa profesional importante para ambos, sino que también fueron el escenario perfecto para que surgiera algo más que química actoral.

De acuerdo con las declaraciones del propio Rafael Inclán sobre Maribel Guardia, la cercanía constante fue clave. El actor explicó que al interpretar parejas en pantalla, el tiempo compartido se multiplicaba en largas jornadas que terminaban generando atracción.

“Te digo la verdad, primero es un estupendo ser, muy guapa, muy guapa, más atractiva que bonita y fue como un romance de película”, confesó el histrión, dejando claro que quedó encantado con la personalidad y belleza de la costarricense.

¿Qué dijo Rafael Inclán sobre su amorío con Maribel Guardia?

El actor fue directo al recordar ese capítulo de su vida. Según Rafael Inclán y su romance con Maribel Guardia, la relación se dio de forma natural, casi inevitable, gracias al tipo de dinámicas que se viven en los sets.

“Hicimos dos películas juntos y lógico, en la película cuando haces la pareja, te ves todo el día, a todas horas y hay escenitas, se va dando, no, no sin querer, pero es fácil que se vaya dando” Rafael Inclán

Aunque no profundizó demasiado, sí dejó claro que el romance existió y fue especial.

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¿Cuánto duró la relación entre Maribel Guardia y Rafael Inclán?

Aunque podría pensarse que fue un amor fugaz, Rafael Inclán sorprendió al hablar del tiempo que estuvieron juntos, aunque lo hizo con su característico sentido del humor.

“Se dio, pero muy leve, estupendo ser humano, guapísima. Pero fue eso, lo que duran dos películas, 8 años. Es que el director era muy lento” Rafael Inclán

Más allá de la broma, lo cierto es que la relación entre Maribel Guardia y Rafael Inclán no prosperó a largo plazo. El propio actor explicó en entrevistas anteriores que factores personales influyeron en que cada uno tomara caminos distintos.

Mientras él admitió que en ese entonces estaba enfocado en la fiesta, Maribel Guardia optó por buscar una relación más estable, lo que terminó marcando el final de ese capítulo romántico.

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¿Cuál es la historia amorosa de Rafael Inclán y con quién estuvo Maribel Guardia después de él?

Lejos de un final conflictivo, lo que quedó entre ambos fue respeto y una buena relación. Con el paso del tiempo, tanto Maribel Guardia como Rafael Inclán siguieron consolidando sus carreras en el espectáculo, dejando atrás ese episodio amoroso sin escándalos.

Por su parte, el actor continuó con su vida sentimental. Se sabe que Rafael Inclán ha tenido varias relaciones importantes, incluyendo matrimonios que marcaron distintas etapas de su vida.

Su primera unión ocurrió cuando tenía apenas 22 años, mientras que en 1993 contrajo matrimonio con Alicia Fahr, relación que terminó en el año 2000. Más adelante, encontró nuevamente el amor con Paola Lavat, con quien se casó en 2019 y permaneció por varios años antes de separarse en 2025.

En cuanto a Maribel Guardia, después de su romance con Rafael Inclán en los años 80, la actriz no tuvo una larga lista de parejas, como muchos podrían imaginar. Su relación más importante fue con el cantante Joan Sebastian, con quien vivió un amor intenso aunque intermitente y con quien tuvo a su hijo Julián Figueroa. Aunque nunca se casaron, formaron una familia y su historia quedó marcada como una de las más significativas en la vida de la actriz.

Años más tarde, Maribel encontró estabilidad en el amor con el abogado Marco Chacón, con quien mantiene una relación desde hace más de dos décadas y contrajo matrimonio en 2010. Desde entonces, se ha mantenido firme a su lado, consolidando una de las relaciones más sólidas del medio

