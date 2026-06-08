¿Maribel Guardia recupera a su nieto? Imelda Tuñón podría perder la custodia de su hijo por esta razón, dicen

Maribel Guardia e Imelda Tuñón han estado en pleitos legales por dos razones; el cuidado del nieto de la actriz y la herencia de Julián Figueroa. Desde 2025, ambas se han visto envueltas en una guerra de acusaciones que parece no tener fin.

En medio de todo esto, se da a conocer la posibilidad de que Guardia se quede con la custodia de su nieto. ¿Cuál sería la razón? Te contamos los detalles.

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Maribel Guardia podría obtener la custodia de su nieto / Redes sociales

¿Por qué hay una pelea legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, su exnuera?

Todo comenzó en 2025. En aquel entonces, Maribel Guardia inició acciones legales contra Imelda Tuñón. Su argumento era que su nieto estaba en peligro por las supuestas adicciones de la joven. La policía le otorgó la custodia temporal a la actriz durante las investigaciones pertinentes.

Imelda lo negó todo. Poco más de un mes después, la cantante recuperó a su hijo. A partir de allí, muchas cosas pasaron. La expareja de Joan Sebastian no ha visto al menor y hubo muchas versiones sobre el tema.

Tuñón sostuvo que el menor no quería ver a su abuela por haberlo “separado de su madre”. En tanto que Maribel dice que es su exnuera quien no permite el contacto. Si bien la actriz ha dejado claro que no quiere la custodia del menor, los abogados de la contraparte afirman que, al menos, se interpusieron 5 denuncias en relación con el pequeño.

Marco Chacón, esposo de Guardia, dice que esto no es cierto. Por otra parte, la celebridad perdió recientemente su título como tutora legal del menor. Fue Addis Tuñón, tía de Ime, quien tomó el cargo, y dijo que había iniciado un proceso para que Chacón dejara de ser el albacea de los bienes del pequeño.

Todo este asunto se encuentra entremezclado con la herencia de Julián Figueroa. En su momento, se encontró su testamento, el cual deja todo a nombre de su hijo. Imelda sostiene que es “apócrifo” y ya se están haciendo los trámites para impugnarlo.

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Imelda Tuñón fue demandada por Maribel Guardia / Redes sociales

¿Por qué Imelda Tuñón podría perder la custodia de su hijo?

En entrevista para el canal de YouTube de Maxine Woodside, una abogada explicó que una tutora puede obtener la guardia y custodia de un menor, siempre y cuando no haya familiares disponibles para el cargo.

Señaló que la patria potestad de un menor se pasa automáticamente a los abuelos, sin importar si son maternos o paternos. Aclaró que esto es un proceso bastante largo, ya que un juez debe tomar la decisión. Solo sería en este caso que Maribel Guardia tendría la posibilidad, al menos hasta ahora, de tener la custodia de su nieto.

“La persona menor de edad está sujeta a patria potestad. Para que la mamá deje de tener esta titularidad, es necesario que se promueva algún juicio de pérdida o suspensión de patria potestad. En este caso, quien ejerce este derecho y obligación de patria potestad por ministro de ley son los abuelos. Ya que no existe el papá, la mamá pierde este derecho. En caso de que no haya quienes puedan ejercer la patria potestad, entonces podría ejercer el tutor por completo la patria potestad”. Abogada entrevistada por Maxine Woodside

Para finalizar, reiteró que esto no pasa de manera “automática”, sino que es un trámite largo y nada sencillo. Y es que las autoridades siempre velan por la seguridad de un menor.

¿Maribel Guardia quiere la custodia de su nieto?

En múltiples ocasiones, Maribel Guardia ha expresado no querer la custodia de su nieto. La actriz ha dicho que su único deseo es poder convivir con el menor. Según ella, respeta la decisión de las autoridades y confía en que el pequeño esté bien junto a su mamá.

Sin embargo, uno de los abogados de Imelda declaró hace poco que, presuntamente, la actriz inició otro proceso legal para “quedarse” con el niño.

“La señora ha luchado otra vez por la guardia y custodia. Hoy está demandada la guardia y custodia por parte de ella (Maribel Guardia). Tenemos un juicio abierto. Pide prestaciones y la primera es la custodia”, dijo.

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