Imelda Tuñón, tras revelas que vive con ansiedad por amenazas, da detalles sobre su nueva relación, ¿se casa?

Hace unos días, Imelda Tuñón habló sobre el psiquiatra que Maribel Guardia le recomendó durante una de las etapas más duras de su vida. Lo que indicaría que el conflicto legal entre ambas por el cuidado del menor se ha convertido en uno de los más mediáticos de los últimos meses y sigue dando de qué hablar.

Ahora, Imelda volvió a hablar sobre esta disputa y confesó cómo ha afectado su salud mental. Además, reveló que ya se dio una nueva oportunidad en el amor y confirmó que mantiene una relación desde hace seis meses.

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Imelda Tuñón / Redes sociales

Imelda Tuñón confirma que tiene novio: ¿Se casará pronto?

Al hablar con medios de comunicación, Imelda Tuñón confesó nuevos detalles de su vida personal y sobre la disputa que mantiene con la madre del fallecido Julián Figueroa.

En la conversación, la cantante habló sobre su nueva relación sentimental y cómo la está sobrellevando, ¿ya olvidó a Julián Figueroa?

La nueva pareja de Imelda se llama Jorge y llevan juntos más de medio año. Sin embargo, mantienen una relación discreta y “distante”, en palabras de Imelda.

“Se llama Jorge, llevamos más de medio año y lo más distante que se pueda.” Imelda Tuñón

También fue cuestionada sobre si su pareja no tiene inconveniente en incluir a su hijo en la dinámica de pareja, lo cual ella negó. Sin embargo, no dio más detalles sobre si pronto llegarán al altar.

“Si una pareja va a tener problemas porque tengas un hijo, entonces no es una pareja.” Imelda Tuñón

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Imelda Tuñón admite que vive con ansiedad por las amenazas

Hace días, Imelda Tuñón dijo estar siendo amenazada en redes sociales y que diariamente recibe mensajes con comentarios ofensivos e incluso deseándole la muerte.

Sobre este tema, la exnuera de Maribel Guardia admitió que no está tranquila y que vive episodios fuertes de ansiedad debido a esos mensajes.

Respecto al origen de esos mensajes, Imelda Tuñón dijo no saber de dónde o de quién provienen las amenazas, y que rastrear implica un trabajo más complejo.

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Imelda Tuñón / Facebook: Imelda Tuñon

¿Cómo va el conflicto legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

La disputa entre la mamá y viuda de Julián Figueroa ha dado muchos giros desde su inicio en el 2025, cuando Maribel Guardia consideró que Imelda no era apta para cuidar de su nieto, tras la muerte de su padre.

Lo último que se supo de este proceso es que la periodista Addis Tuñón sustituyó a Maribel Guardia como tutora del menor.

Por su parte, Maribel y su esposo declararon que no quieren más problemas, abandonarían la disputa legal y esperarán a que su nieto cumpla la mayoría de edad.

Este tema sigue desarrollándose y seguro seguirá dando nuevos giros; como reciéntemente cuando Imelda Tuñón habló sobre si tiene planes de convertirse en mamá nuevamente.

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