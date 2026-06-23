¿Addis Tuñón e Imelda Tuñón peleadas? Exnuera de Maribel Guardia le “hizo el fuchi” a la periodista, revelan

Hace unas horas, comenzó a circular que, presuntamente, Imelda Tuñón no quiso asistir a un evento familiar organizado por Addis Tuñón. Esto dio mucho de qué hablar, ya que la conductora de ‘De primera mano’ siempre defendió a la exnuera de Maribel Guardia en el pleito legal que tiene con la actriz. Incluso habría sido nombrada como tutora de su hijo. ¿Están peleadas? Esto es lo que se sabe.

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Addis Tuñón invitó a su sobrina Imelda a un festejo familiar / Redes sociales

¿Cuál es la relación entre Addis Tuñón e Imelda Tuñón?

Durante años, hubo duda sobre la verdadera relación entre Addis Tuñón e Imelda Tuñón. No fue hasta hace unas semanas que la también periodista de espectáculos confirmó que la cantante era su familiar biológico. No explicó exactamente el parentesco, pero dio a entender que era su sobrina.

Según Addis, este hecho fue lo que le permitió ser candidata para sustituir a Maribel Guardia como la tutora de su nieto. Este hecho, para muchos, deja ver que existe una buena relación entre la presentadora y la viuda de Julián Figueroa.

Y es que, si bien estas últimas alegan que fue un juez quien designó el cargo, Maribel y su esposo, Marco Chacón, afirman que fue la misma familia quien lo solicitó. También sostienen que, hasta el momento, no han recibido la notificación oficial del cambio.

Pese a todo, Addis ha declarado su deseo de mantenerse neutral en toda la batalla legal entre Ime y su exsuegra. La presentadora ha dicho que, independientemente de todo, desea que las cosas puedan solucionarse de la mejor manera posible, principalmente, por el bien del hijo de su sobrina.

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Imelda Tuñón es la sobrina de Addis Tuñón / Redes sociales

Filtran supuesta pelea entre Addis Tuñón e Imelda Tuñón

A través de su columna en un medio de circulación nacional, el periodista Álex Kaffie informó sobre una presunta pelea entre Addis Tuñón e Imelda Tuñón. Según reportó, la cantante no asistió a un evento familiar organizado por su tía.

Supuestamente, la conductora sí la habría invitado al festejo. No obstante, Ime simplemente la habría “despreciado”. Si bien no dio más detalles, habría sugerido un conflicto entre ellas.

“Estaba invitada. Sin embargo, Imelda Garza Tuñón no acudió al bautismo, confirmación y primera comunión de los hijos de Addis Tuñón Pacheco. La polémica mujer, repito, recibió convite al evento, pero le hizo el fuchi, el asquito y la repugnancia a su según tía. ¿No que muy amigas?”. Álex Kaffie

Hasta el momento, las involucradas no se han pronunciado ante esta información. En tanto que muchos internautas se han preguntado si, en caso de ser verdad, su conflicto afectará el papel de tutora de Addis.

Álex Kaffie dice que Imelda Tuñón y Addis Tuñón están peleadas / Redes sociales

¿Cómo fueron el bautizo, la confirmación y la primera comunión de los hijos de Addis Tuñón?

El bautizo, la confirmación y la primera comunión de los hijos de Addis Tuñón se llevaron a cabo el pasado 21 de junio. No se saben muchos detalles del festejo. No obstante, la presentadora subió un poco del evento en sus redes sociales.

En las imágenes que compartió en Instagram, se puede ver que fue un evento sumamente íntimo, al que solo acudieron familiares y amigos más cercanos de Addis.

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