¡Giro inesperado! Maribel Guardia obtiene amparo y se mantiene como tutora de su nieto, ¿y Addis Tuñón?

El conflicto entre Imelda Garza y Maribel Guardia por la tutela del hijo del fallecido Julián Figueroa, parece tener un nuevo capítulo, esta vez protagonizado por la exesposa de Joan Sebastian.

Y es que, meses después de que se diera a conocer que Maribel Guardia había sido destituida como tutora legal de su nieto y que la responsabilidad quedaría en manos de la periodista Addis Tuñón, una periodista reveló nueva información sobre el caso.

De acuerdo con la periodista, Maribel Guardia habría obtenido un amparo que, por el momento, le permite mantenerse como tutora legal del menor, mientras continúa el proceso para determinar quién tendrá finalmente esta responsabilidad.

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Maribel Guardia / Redes sociales

¿Por qué Addis Tuñón había quedado como tutora legal del hijo de Imelda Garza?

En mayo de 2026, un juez habría designado a la periodista Addis Tuñón como tutora legal definitiva del hijo de Imelda Garza Tuñón y el fallecido Julián Figueroa tras un proceso legal iniciado por la defensa de Imelda para destituir a Maribel Guardia de dicho cargo por presuntos incumplimientos en las obligaciones de protección y supervisión del menor.

Ante esta solicitud, las autoridades abrieron una terna de candidatos allegados y seleccionaron a la conductora debido a su estrecho vínculo afectivo con Imelda, además de que el juzgado determinó que cumplía con los requisitos psicológicos y socioeconómicos para velar por los derechos de educación, salud y bienestar del niño.

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Addis Tuñón / Redes sociales

¿Cómo fue que Maribel Guardia recuperó la tutela de su nieto?

De acuerdo con información de la periodista de VLA, cuando Imelda Garza y Addis Tuñón dieron a conocer que la conductora había sido nombrada como tutora legal del menor y que Maribel Guardia sería destituida, la actriz todavía no había sido notificada oficialmente de esta decisión.

Por esa razón, Maribel habría reaccionado a tiempo para solicitar un amparo, mismo que fue admitido por las autoridades.

Aunque Addis e Imelda ya aseguraban que la conductora había obtenido la tutela, Maribel Guardia continuaba señalando que no había recibido la notificación oficial sobre su destitución.

Flor reveló que el citatorio para la audiencia en la que se definiría la tutela legal, y de la que supuestamente saldría beneficiada Addis Tuñón, fue enviado a un domicilio diferente al que Maribel había registrado ante el juzgado. Al no ser notificada correctamente y no poder acudir a dicha audiencia, la actriz habría quedado en un estado de indefensión.

“Cuando quisieron notificar a Maribel sobre esta audiencia a la que acudieron Imelda y Addis, que después de esa audiencia llegaron a decir que ella era la nueva tutora (...) pues resulta que a Maribel le notifican en un lugar que no era el domicilio que había escrito en el juzgado.” Conductora de VLA

Por ello, al tratarse de un proceso que todavía no ha concluido, el amparo de Maribel Guardia fue admitido mientras se determina si procede su destitución y el nombramiento de Addis Tuñón como tutora legal.

De esta manera, Maribel continúa como tutora de su nieto por el momento, mientras se resuelve el proceso. Asimismo, Addis Tuñón no podría ejercer actualmente como tutora legal del menor, pese a que previamente se había dado a conocer que había obtenido dicho nombramiento.

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¿Cuál es el parentesco entre Imelda Garza y Addis Tuñón?

Addis Tuñón e Imelda Garza han declarado públicamente que mantienen un parentesco familiar de tía y sobrina. Sin embargo, hasta el momento, no existe una confirmación pública que permita verificar este vínculo familiar entre ambas.

Lo que sí se ha hecho evidente es la estrecha relación que mantienen y el fuerte vínculo afectivo que las une. De acuerdo con lo que se ha contado sobre su relación, ambas se conocieron a través de contactos en común dentro del medio artístico y, posteriormente, descubrieron que compartían el apellido Tuñón, por lo que comenzaron a referirse públicamente como familiares.

Recientemente, Maribel Guardia emitió una declaración sobre la nueva relación amorosa de Imelda Garza.

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