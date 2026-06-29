Imelda Garza habla del psiquiatra que le recomendó Maribel Guardia: ¿recibió un diagnóstico equivocado?

Imelda Garza volvió a hablar de Maribel Guardia después de las amenazas de muerte que recibió en redes sociales. Durante la marcha LGBT del sábado, la viuda de Julián Figueroa respondió a la prensa sobre los problemas de salud mental que ha tenido durante más de 10 años y habló de la recomendación directa que Maribel Guardia le hizo para acudir a un psiquiatra conocido por su familia.

Imelda Garza habló sobre su diagnóstico de salud mental emitido por psiquiatra recomendado por Maribel / Redes sociales

LEE: Video de Imelda Tuñón: Laura Zapata advierte a sus hijos sobre relaciones tóxicas y “gente enferma”

¿Cómo inició la pelea legal entre Imelda Garza y Maribel Guardia?

El conflicto comenzó a principios de 2025, cuando Maribel Guardia emprendió acciones legales contra Imelda Tuñón al considerar que no reunía las condiciones necesarias para hacerse cargo de su nieto. La actriz sostuvo que la cantante presuntamente enfrentaba problemas relacionados con el consumo de sustancias ilícitas.

Aunque Imelda rechazó dichas acusaciones, el menor quedó temporalmente bajo el cuidado de Maribel. Poco más de un mes después, logró recuperar su custodia. No obstante, el enfrentamiento dejó la relación entre ambas figuras públicas prácticamente irreparable.

Además de esta disputa, Tuñón cuestionó la validez del testamento de Julián Figueroa, en el que su hijo aparece como único heredero. Afirmó que el documento habría sido modificado para favorecer a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, por lo que inició un procedimiento legal para impugnarlo.

Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia / Redes sociales

La disputa ha continuado escalando, especialmente por todo lo relacionado con el menor. Mientras Maribel Guardia sostiene que su único interés es poder verlo y compartir tiempo con él, la defensa legal de Imelda Tuñón asegura que la actriz busca obtener la custodia total, además de solicitar una pensión alimenticia.

Recientemente trascendió que Addis Tuñón fue nombrada como tutora del niño. De acuerdo con la periodista, la designación fue realizada por un juez. Sin embargo, Maribel Guardia y su esposo afirman que no han recibido ninguna notificación oficial al respecto. Asimismo, aseguran que no desean prolongar el conflicto y que esperarán a que el menor alcance la mayoría de edad para que sea él quien decida si quiere retomar el contacto con ellos.

Imelda Tuñón responde a Maribel Guardia de su última declaración sobre su nieto / Especial

LEE: ¿Maribel Guardia filtró el video de Imelda Tuñón y Julián Figueroa? La captaron viendo el material desde 2025 VIDEO

¿Imelda Garza, viuda de Julián Figueroa, padece un trastorno mental?

En entrevista para el programa ¡Siéntese quien pueda!, Imelda declaró tener bipolaridad, un problema psiquiátrico que tendría controlado. Al programa también comentó desde hace cuanto es que padece dicha enfermedad:

“Yo creo que unos 10 años, se llama bipolar paranoide, empiezas a dejar de comer y dejar de dormir, pero no sientes sueño, ni hambre, se llama hipomanía, pero yo nunca he llegado a la manía, que es cuando entras en psicosis y alucinas. Yo no he llegado a esa etapa gracias a Dios”. Imelda Garza para siéntese quien pueda (2023)

Sin embargo, dos años después de su primera confesión, la actriz desmintió en sus historias de Instagram padecer trastorno de bipolaridad y aclaró que su diagnóstico es de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.

LEE: ¿Imelda Tuñón utiliza sustancias? Psicólogo de adicciones que atendía a Julián Figueroa hace fuerte revelación

Imelda Garza Tuñón habla del psiquiatra que le recomendó Maribel Guardia / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Imelda Garza sobre el diagnostico que recibió de bipolaridad?

En un encuentro con la prensa, en plena marcha por el orgullo LGBT+, Imelda Garza Tuñón reveló que un psiquiatra le diagnosticó bipolaridad. Incluso, puntualizó que el tratamiento para combatir este problema de salud mental la llevó a enfrentar diversos conflictos en su vida diaria:

Me ocasionaron episodios de insomnio, me aceleraba mucho, me sentía muy ansiosa y me pasaban cosas que no eran normales hasta que las dejé de tomar. Imelda Garza Tuñón

Por último, uno de los reporteros le cuestionó si dicho psiquiatra había sido recomendación de Maribel Guardia y ella, no solo lo confirmó, sino que destacó que era el mismo especialista que atendía a Julián Figueroa, quien murió el 9 de abril de 2023.

Era el mismo al que iba Julián Figueroa Imelda Garza sobre el psiquiatra que le recomendó su nuera

Al momento, Maribel Guardia no se ha pronunciado a las recientes declaraciones de Imelda Garza. ¿Le contestará?

