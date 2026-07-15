Imelda Tuñón celebra la vida de su tía Addis junto a su nueva pareja; lanza dardo contra Maribel Guardia

Meses después de que Imelda Tuñón sorprendió al estrenar novio y destapar su identidad, la actriz volvió a aparecer públicamente junto a él como parte del festejo de cumpleaños de su tía Addis Tuñón. Y aunque parecía ser el final de los dimes y diretes con Maribel Guardia, sorprendió al hacer nuevas declaraciones sobre el tema. ¿Descarta reconciliación?

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Sigue pleito entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón. / Redes sociales

¿Quién es el novio de Imelda Tuñón y cuándo fueron vistos por primera vez?

Fue en febrero de 2026 cuando Imelda Tuñón, quien recientemente habló sobre la posibilidad de convertirse en mamá nuevamente, fue captada junto a un misterioso hombre cuya identidad se destapó tan solo unas horas después.

A través del canal de YouTube de Poncho Martínez, se informó que se trataba de Jorge Baruch, a quien describió como un “buen chico y una buena persona”. “Lo que puedo confirmar es que salen muy seguido, que se llevan bien”, informó el comunicador.

De acuerdo con la información disponible en su perfil, Jorge Baruch es un licenciado en Derecho Fiscal y Corporativo; además, también se ha desarrollado en la música como parte de la agrupación Aarón y su Grupo Ilusión.

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Imelda Tuñón su nueva pareja. / Redes sociales y canva

¿Cuáles son las nuevas declaraciones de Imelda Tuñón sobre Maribel Guardia?

Luego de que Maribel Guardia reaccionó al nuevo romance de Imelda Tuñón, la viuda de Julián Figueroa hizo nuevas declaraciones sobre la actriz de ‘Lagunilla mi barrio’ en medio de los festejos de cumpleaños de su tía Addis Tuñón.

En un encuentro con la prensa, Imelda Garza Tuñón dejó claro que no existe una posibilidad de reconciliación con Maribel Guardia fuera de la vía legal; además, se mostró molesta al saber que, recientemente, habló sobre su nueva pareja sentimental.

“Se me hace una enfermedad muy grande querer tener el control todo el tiempo de una persona que no es tu familia. Siempre tuvo esta obsesión por controlar, pero es que ahora ya es mucho”. Imelda Tuñón

Finalmente, negó tener un equipo de seguridad que la acompañe a todos lados y fue tajante al decir: “No se puede hacer ningún acercamiento mientras sigan abiertos frentes legales. Eso va para 4 o 5 años, entonces de aquí a 4 o 5 años ya veremos si nos acercamos”.

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¿Qué dijo Maribel Guardia sobre la nueva pareja de Imelda Tuñón?

Cabe señalar que la molestia de Imelda Tuñón en su reciente encuentro con la prensa, radica en las recientes declaraciones de Maribel Guardia sobre el romance de su exnuera y el supuesto uso de guaruras. En un encuentro con la prensa, la presentadora señaló:

“A mí me han dicho que es un buen muchacho, ojalá que así sea, que ella haga una buena elección porque es la persona que va a estar cerca del niño”. Maribel Guardia

Asimismo, explicó que aunque ella nunca ha usado guararas, está tranquila de que su nieto se encuentre seguro junto a su mamá: “Yo en mi vida he andado un guarura y ella trae dos. La veo muy bien resguardada, me imagino que el niño está todavía mejor”.

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