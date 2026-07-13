¿MasterChef México 24/7 estrena romance? Leslie Gallardo pone nerviosa a uno de los chefs: “No me veas así”

Tras la supuesta química que surgió entre Daniela Parra y Pablo Villagrán dentro de MasterChef México, un breve clip difundido por la producción ha comenzado a crear rumores de un nuevo romance entre Leslie Gallardo y uno de los chefs. ¿De quién se trata? Te contamos.

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Leslie Gallardo cuando fue participante de MasterChef México. / Liliana Carpio, cortesia TV Azteca, internet e IG @_Lesliegallardo y @masterchefmx

¿Por qué se dice que Leslie Gallardo podría tener un romance con uno de los chefs?

Después de la eliminación de Camila de MasterChef México 24/7, se difundió un video en el que Leslie Gallardo aparece conduciendo un fragmento del programa junto a su compañero de digital. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción del chef que estaba presente.

En el breve clip, se ve a la expareja de Emilio Osorio dirigiendo la sección cuando de pronto ve al chef que le acompaña y le pide que no se ponga nervioso, ya que parece que la mira con atención.

“Yo les voy a decir algo, espero que estén listos”, dice mientras toma el hombro del chef, al percatarse de que la ve con atención, suelta algunas risas y dice: “No te pongas nervioso, no me veas así”. Aunque el chef sale del cuadro, el momento fue difundido en redes.

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¿Quién es el chef al que puso nervioso Leslie Gallardo en MasterChef México?

El “romántico” video difundido por MasterChef México es protagonizado por Leslie Gallardo y el Chef Diego, uno de los maestros que brinda clases a los concursantes del reality a lo largo de la semana; juntos con otros 3 expertos en la cocina.

Cabe señalar que el chef Diego acaparó la atención de la audiencia desde sus primeros momentos en el reality de cocina. Además de su carácter firme frente a los concursantes, no se pudo dejar pasar su look ‘rocker’ con barba y cabello largo.

Tanto el chef como la conductora no han reaccionado sobre el momento, pero algunos de los usuarios ya se han manifestado respecto a su “cercanía” con comentarios como: “Hacen bonita pareja”, “Será que se gustan”, “Se pasan con la edición”, entre otros.

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Chef Diego de MasterChef México es relacionado con Leslie Gallardo. / Redes sociales

¿Quién es Leslie Gallardo, actual conductora digital de MasterChef México 24/7?

Aunque actualmente Leslie Gallardo se desempeña con éxito en MasterChef México , comenzó a ser una figura mediática tras triunfar en redes como influencer.

, comenzó a ser una figura mediática tras triunfar en redes como influencer. En 2018 se integró al elenco de Acapulco Shore ; posteriormente, formó parte de programas como La venganza de los ex VIP, La ley de la selva y La casa de los famosos 4 de Telemundo.

; posteriormente, formó parte de programas como y de Telemundo. Su integración como host digital del programa culinario de TV Azteca ocurrió después de participar en MasterChef Celebrity ; aunque no logró ganar, fue una de las figuras más destacadas de su temporada.

del programa culinario de ocurrió después de participar en ; aunque no logró ganar, fue una de las figuras más destacadas de su temporada. En los últimos años, su nombre estuvo relacionado con Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, con quien tuvo una relación que finalizó en 2025.

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