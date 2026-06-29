Participante de ‘MasterChef México 24/7’ exhibido por ‘hacer trampa’ en gala de eliminación: exigen expulsión

La más reciente gala de eliminación de ‘MasterChef México 24/7’ ha dado mucho de qué hablar. Tras la salida de Ismael, empezaron a circular en redes sociales unas imágenes que exhiben la supuesta trampa de un participante. Te contamos los detalles.

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Polémica en MasterChef México 24/7 / Redes sociales

Así fue la presunta trampa de Julio en ‘MasterChef México 24/7’

Durante el último reto de la gala de eliminación en ‘MasterChef México 24/7’, Antrax, al ser el poseedor del pin del chef, castigó a Julio y Luis, quienes estaban en riesgo de ser expulsados de la competencia.

Las sanciones consistieron en quitarles cinco minutos de cocina, así como limitarlos a usar solo un cuchillo y dos hornillas. Mientras hacían sus preparaciones, el influencer señaló a Julio de, presuntamente, haber usado una hornilla de más.

Si bien el chef Poncho Cadena, quien regresó al reality tras una crisis de salud, dijo no haber notado nada y que revisarían las cámaras, no ocurrió nada.

Posteriormente, los fans exhibieron un video en el que se ve a Julio arreglando su plato después del tiempo establecido. Señalaron que Luis también habría hecho lo mismo. Los seguidores afirmaron que ambos deberían ser expulsados por haber “hecho trampa”.

Y es que una de las reglas básicas es no tocar la preparación una vez que pasó el tiempo designado de elaboración. En ediciones anteriores, los críticos solían restar puntos a quien hiciera esta acción, por lo que resultó muy extraño que no se dijera nada en estos casos.

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JULIO TRAMPOSO y aquí si hay pruebas. Obviamente no harán nada porque Ántrax quería sacar a los favoritos de los chefs #MasterChefMxpic.twitter.com/uUCYYOnvcR — TRNCRZ (@t3rancruz) June 29, 2026

¿Julio Vázquez expulsado de ‘MasterChef México 24/7’ por hacer trampa?

Hasta el momento, la producción de ‘MasterChef México 24/7’ no ha dicho nada acerca de las acciones de Julio o Luis. Los internautas creen que esto se debe a que, presuntamente, ellos serían de los “favoritos”.

Cabe destacar que, en los últimos días, se ha mencionado que ‘MasterChef 24/7’, presuntamente, no tiene el éxito esperado y se está haciendo de todo para tratar de aumentar el rating. Incluso se mencionó que se está planeando acortar la temporada. Esto no ha sido confirmado. No obstante, los colaboradores del programa insisten en que todo va viento en popa.

Actualmente, ocho aspirantes han salido de la “cocina más famosa de México”; siete por decisión de los jueces y uno por voluntad propia, quienes serían:

Javier

Nash

Arturo

Lula

Ricardo

María del Carmen (abandonó)

Pablo

María del Carmen dejó el programa el pasado 21 de junio. Se explicó que había sido por cuestiones médicas. En su momento, el resto de los participantes reveló que, al parecer, la cocinera estaba embarazada.

¿Julio de MasterChef México 24/7 hizo trampa? / Redes sociales

¿Quién es Julio Vázquez, participante de ‘MasterChef México 24/7’ acusado de hacer trampa?

Julio Vázquez es un creador de contenido originario de Nuevo León. En redes sociales, comparte contenido relacionado con la cocina y mixología. Cuenta con 3.6 millones de seguidores en TikTok y más de 700 mil en Instagram.

Logró ser uno de los participantes en ‘MasterChef México 24/7’ gracias a una dinámica en la que el público tuvo que votar entre un grupo de creadores de contenido que entraron anticipadamente al llamado “mundo MasterChef”.

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