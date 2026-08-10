‘La granja VIP 2026’: ¿Quién es la segunda granjera revelada HOY lunes 10 de agosto? ¡El rumor era cierto!

Al inicio de la emisión de este lunes 10 de agosto de ‘Venga la alegría’, se dio a conocer la revelación del segundo participante confirmado para ‘La granja VIP 2026’. Hubo mucha especulación sobre su identidad. La gran mayoría intuía que se trataba de Ivonne Montero o Manelyk González. ¿Fue verdad? Te contamos quién fue realmente.

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La granja VIP 2026 se estrena en septiembre / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre ‘La granja VIP 2026’?

En las últimas semanas, se han destapado más detalles sobre la segunda temporada de ‘La granja VIP’. Lo primero que se reveló fue su fecha de estreno. Si bien se pensó que sería hasta octubre, se anunció que el lanzamiento está programado para el domingo 6 de septiembre.

Sobre los conductores, solo se sabe que el presentador principal vuelve a su puesto. En tanto que Malleza continuará con su papel como host digital. Se desconoce cuántos granjeros habrá en esta temporada. Se ha teorizado que serán 20. No obstante, esto no ha sido confirmado.

El primer participante en ser anunciado para esta temporada fue Carlos Trejo, mejor conocido como ‘el Cazafantasmas’. Por otra parte, y aunque no se ha revelado de forma oficial, Alfredo Adame sostuvo que volverá al reality, al parecer, como panelista.

Se especula mucho sobre quiénes podrían ser los siguientes confirmados. Aunque en su momento se dijo que Imelda Tuñón estaría incluida, después se dijo que había quedado fuera por todos los problemas legales que ha enfrentado últimamente. Estos son los nombres mencionados como posibles granjeros:

Ivonne Montero

Manelyk González

Daniela Castro

Polo Morín

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Carlos Trejo fue el primer confirmado para ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Cuál será el premio final de ‘La granja VIP 2026’?

No se ha dicho cuál será el premio final en la segunda temporada de ‘La granja VIP’. No obstante, se teoriza que será el mismo que su antecesor, es decir, dos millones de pesos. Recordemos que el ganador de la primera edición fue Alfredo Adame.

En su momento, el actor dijo que gastaría su dinero en algunas cosas para él. También señaló que quería ayudar a sus nietos, principalmente a la que se encontraba estudiando.

La primera temporada fue todo un éxito. Con personajes como Manola Diez, Kim Shantal y César Doroteo, el programa tuvo de todo; desde momentos graciosos y drama, hasta peleas que estuvieron cerca de llegar a lo físico.

Alfredo Adame, ganador de La granja VIP / Redes sociales

Esta fue la segunda revelada para ‘La granja VIP 2026’

Entre las pistas mostradas en los promocionales, se ha dejado ver que la segunda confirmada para ‘La granja VIP 2026’ sería una persona relacionada con la actuación. De igual forma, Ricardo Casares, conductor de ‘Venga la alegría’, mencionó que se trataba de una mujer. Con esto en mente, la gente señaló que se trataría de Ivonne Montero.

En algún punto del matutino de TV Azteca, se confirmó a Ivonne Montero será una “granjera más” del reality. Tras su revelación, admitió que dudó mucho en aceptar el proyecto, ya que no quería participar en concursos de televisión.

No obstante, indicó que esta producción le llamó mucho la atención, pues desea poder convivir con los animales.

Ivonne Montero es una actriz mexicana. Comenzó su carrera a finales de los años 90. Además de telenovelas, la celebridad ha participado en realities como ‘La Isla’ y ‘La casa de los famosos versión Telemundo’. Actualmente está soltera y tiene una hija.

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