Exhabitante de ‘La casa de los famosos’ estaría confirmada para ‘La granja VIP 2026’. ¿De quién se trata?

Hace unos días, comenzaron las revelaciones de los participantes para la segunda temporada de ‘La granja VIP’. El primero en ser confirmado fue Carlos Trejo, el famoso ‘Cazafantasmas’. Mucho se ha dicho sobre quiénes podrían ser los siguientes en anunciarse.

Recientemente, se reportó que una exhabitante de ‘La casa de los famosos’ presuntamente ya habría firmado el contrato para ingresar al show. Te contamos de quién se trata.

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Estreno de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de ‘La granja VIP’?

Si bien en su momento se pensó que el estreno de ‘La granja VIP 2026’ sería hasta octubre, hace poco se confirmó que el lanzamiento está programado para el próximo domingo 6 de septiembre.

Se desconoce si el conductor principal y Kristal Silva regresan, pero ya se anunció que Malleza volverá en su rol como host digital. En los promocionales que han salido, la influencer se dice muy contenta por estar nuevamente en el proyecto.

No se sabe cuántos participantes habrá en esta ocasión. Según las especulaciones en redes sociales, serán 20 en total. No obstante, esta información no está confirmada hasta el momento.

‘La granja VIP’ es un reality basado en el formato de ‘The Farm’, el cual ha tenido adaptaciones en diversas partes del mundo. Reune a diversas celebridades en una granja, donde tendrán que realizar actividades de campo para sobrevivir.

Al igual que otros concursos, hay nominaciones y expulsiones. No se ha dicho cuál será el premio en esta ocasión, pero se calcula que será el mismo que en la primera temporada, es decir, dos millones de pesos.

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Primer confirmado de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Qué exhabitante de ‘La casa de los famosos’ estaría confirmado para ‘La granja VIP 2026’?

De acuerdo con información del periodista Gabo Cuevas, una de las confirmadas para ‘La granja VIP 2026’ presuntamente sería Manelyk González, quien ya tiene experiencia en realities. Y es que la influencer ha estado en concursos como ‘Resistiré’ y ‘La casa de los famosos’.

“Me llegan dos nombres más para ‘La granja VIP’. Me han contado que, quién en días será revelada… quién va a estar… quién al parecer ya firmó con muchos ceros… Quién ya estaría firmadísima… Manelyk González está firmada para ‘La granja VIP’. Ayer firmó para ‘La granja’, regresa a los realities”. Gabo Cuevas

Indicó que decidió aceptar el proyecto tras unos problemas que presuntamente habría tenido con Telemundo. “El segundo nombre” que le llegó como posible participante de este show presuntamente sería Ivonne Montero. Sostuvo que ambas ya estarían más que confirmadas.

Cabe aclarar que esta información no es oficial. No obstante, en redes sociales se ha especulado que Montero sería la segunda revelada del show.

¿Quién es Manelyk González, posible participante de ‘La granja VIP’?

Manelyk González Barrera, mejor conocida como Manelyk o Mane, es una conductora, influencer, actriz, modelo y empresaria. Tiene 37 años y es conocida como ‘La reina de los realities’. Saltó a la fama en 2014, con su participación en ‘Acapulco Shore’.

A partir de allí, se le ha visto en otros proyectos como:

Resistiré

Las estrellas bailan en Hoy

La casa de los famosos

Los 50

¿Quién es la máscara?

El que se enamora, pierde

Su vida sentimental también ha sido muy controversial. Su romance más sonado ha sido el que tuvo con Jawy, a quien conoció en ‘Acapulco Shore’. Tuvieron un noviazgo intermitente, el cual terminó hace algunos años.

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